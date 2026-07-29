Les feux d'artifice et les pétards seront largement interdits à l'occasion de la Fête nationale. En raison de la chaleur et de la sécheresse persistantes, la plupart des cantons ont instauré des interdictions de faire du feu et de tirer des feux d'artifice, allant de restrictions partielles à des interdictions totales.

Une interdiction totale de faire du feu en plein air, ou une interdiction de faire du feu en forêt et à proximité des forêts, est en vigueur dans presque toute la Suisse. Seules quelques communes des Grisons font exception, même si la vallée du Rhin à Coire maintient, elle aussi, une interdiction totale de faire du feu.

Selon le portail des dangers naturels de la Confédération, un risque élevé d'incendie de forêt prévaut dans l'ensemble de la Suisse romande, voire un risque très élevé à Genève et dans certaines régions du Valais (degré 5 sur 5).

Du fait du danger d'incendie, le Conseil d'Etat valaisan a décidé d'interdire la vente de tous les types de feux d'artifice dans l'ensemble des commerces du canton. Les feux d'artifice sont également interdits, rappelle le canton. Seul le Bouveret a obtenu une dérogation de la part des autorités cantonales, car les feux sont tirés depuis le lac.

Même situation à l'autre bout du lac où les feux en plein air et d'artifice sont interdits, sauf sur des plateformes lacustres et sous réserve d'une autorisation de l'Etat de Genève. De leur côté, les communes des Trois-Chênes, à savoir Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries et Thônex, annoncent proposer le seul spectacle de drones du canton, «une alternative moderne et poétique aux feux d'artifice.»

Autorisation de tirer depuis les lacs

Dans le canton de Fribourg, toute utilisation de feux d'artifice, y compris les fusées, pétards, volcans et allumettes de bengale est désormais prohibée. Les spectacles de rue avec des feux à l'air libre, y compris les défilés de lanternes sont, eux aussi, interdits. Seuls les feux d'artifice officiels tirés depuis les lacs de Morat et Neuchâtel pourront avoir lieu.

A Neuchâtel, ces interdictions sont aussi en vigueur. A titre exceptionnel, les feux d'artifice officiels des 31 juillet et 1er août demeurent autorisés, à condition qu'ils soient tirés depuis un lac par des professionnels autorisés par les autorités et dans le respect de mesures de sécurité. Cela doit également se dérouler sous la surveillance des pompiers.

Même situation dans le canton de Vaud où il est désormais interdit de faire des feux en plein air et de tirer des feux d'artifice, à l'exception de ceux allumés sur les lacs. La vente de tout engin pyrotechnique est aussi suspendue jusqu'à nouvel avis.

Le Gouvernement jurassien a lui aussi interdit les feux d'artifice. Les feux en plein air, les barbecues et les grils à charbons ou à bois devront rester éteints, sauf sur les terrasses ou les balcons.

Les préfets du canton de Berne ont annoncé une même interdiction. Elle s'applique aussi au lâcher de lanternes volantes et aux feux du 1er Août. Il est toutefois possible de tirer des feux d'artifice sur les lacs.

En Suisse alémanique aussi

En Suisse alémanique, les feux d'artifice brilleront par leur absence dans les cantons de Lucerne, Saint-Gall, Argovie, Uri ou encore Glaris. Idem dans le canton de Schwyz, à l'exception du spectacle pyrotechnique du 1er Août organisé sur le lac des Quatre-Cantons à Brunnen.

A Schaffhouse, le populaire feu d'artifice aux chutes du Rhin, prévu le 31 juillet, est annulé. Seul le grand spectacle pyrotechnique sur les rives du Rhin à Bâle au soir du 31 juillet est maintenu. Cette année encore, la commune bernoise de Neuenegg mise sur une alternative aux feux d'artifice traditionnels. Un «feu d'artifice d'eau» est proposé depuis mardi jusqu'au samedi 1er août inclus.