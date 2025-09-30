  1. Clients Privés
Affaire Dittli Le Bureau du Grand Conseil autorise l’ouverture d’une poursuite pénale

ATS

30.9.2025 - 17:07

Le Bureau du Grand Conseil vaudois a autorisé mardi l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre de la conseillère d'Etat Valérie Dittli. L'ex-ministre des finances devra répondre d'abus d'autorité en lien avec la pratique du bouclier fiscal.

Selon Valérie Dittli, cette procédure constitue une "opportunité d'établir les faits" (archives"
Selon Valérie Dittli, cette procédure constitue une "opportunité d'établir les faits" (archives"
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 17:07

30.09.2025, 17:18

«Sur la base du préavis positif du procureur général et de la position de Mme la conseillère d'Etat Valérie Dittli, qui a informé le Bureau qu'elle ne s'opposait pas à l'ouverture d'une enquête, le Bureau s'est réuni ce jour en marge de la séance du Grand Conseil. Il a autorisé l'ouverture de la procédure et a écrit en ce sens au procureur général», a fait savoir le Bureau du Grand Conseil, mardi dans une note aux médias.

«Établir les faits». Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

«Établir les faits»Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

Le Département de Mme Dittli avait annoncé lundi que le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder souhaitait ouvrir cette enquête et qu'il s'agissait d'une «étape attendue» dans la procédure. La conseillère d'Etat avait dit saluer cette procédure comme «une opportunité d'établir les faits».

