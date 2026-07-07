Un lynx a été retrouvé mort lundi au bord de la chaussée sur la route à grand trafic du massif jurassien entre Saint-Cergue (VD) et La Cure (F). L'incident, qui s'est tenu dans des circonstances qui restent à déterminer, a été pris en charge par la Police cantonale vaudoise, alertée aux alentours de 5h20.

Un lynx a été retrouvé mort au bord de la route au Col de la Givrine lundi (photo d'illustration).

Vaud Le cadavre d'un lynx a été retrouvé lundi au Col de la Givrine

«Le premier examen révèle qu'il s'agit d'une jeune femelle subadulte légèrement amaigrie», relève auprès de Keystone-ATS Frédéric Hofmann, chef de la section Chasse, pêche et espèces du Canton de Vaud.

Comme c'est le cas à chaque fois qu'un lynx est retrouvé mort sur le territoire cantonal, sa dépouille sera envoyée pour autopsie à l'Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit en allemand, dit FIWI). «Il s'agit notamment de comprendre si l'animal était affaibli ou malade», continue Frédéric Hofmann.

A ce stade, aucun véhicule n'a été identifié et aucun conducteur ne s'est annoncé, précise la Police cantonale vaudoise, également contactée par Keystone-ATS. «En cas d'éléments nouveaux, une enquête sera ouverte par les autorités vaudoises compétentes.»

Adapter sa conduite

Dans un communiqué, le Pôle Grands Prédateurs et Avenir Loup Lynx Jura estiment que l'animal «a été mortellement percuté» et dénoncent le fait que la personne au volant ne se soit pas arrêtée. Les associations affirment qu'elles «ne se résoudront jamais à banaliser ces faits ignobles et à les accepter comme une fatalité incontournable de nos comportements modernes.»

Elles appellent aussi la population à une prise en compte réelle de la faune sauvage lors de l'utilisation d'un véhicule. «Peu importe les actions que nous pourrions déployer, les réglementations ou même les interdictions, la meilleure attitude sera toujours celle d'anticiper un éventuel passage.»

En moyenne, quatre lynx sont tués chaque année sur la route dans le Canton de Vaud. «Les chiffres varient de 1 à 7 sur les dix dernières années», chiffre encore Frédéric Hofmann. Ce dernier convient que de tels événements sont «malheureux», d'autant plus pour une espèce fortement menacée. Il rappelle aussi qu'une personne au volant n'est «pas forcément en faute», notamment si le lynx a surgi et qu'elle n'a pas pu l'éviter.

A noter que tout accident impliquant des animaux sauvages doit être annoncé immédiatement à la gendarmerie, à la police ou à un agent du corps de police faune-nature de la Direction générale de l'environnement.