Fribourg La liste bourgeoise gagne un siège, Pierre-Olivier Nobs non réélu

ATS

8.3.2026 - 16:39

La liste d'entente bourgeoise a reconquis un deuxième siège lors des élections communales dimanche à Fribourg. Les centristes Simon Murith et Isabelle Sob siégeront à l'exécutif, qui reste toutefois à gauche. Pierre-Olivier Nobs (Centre gauche) n'est pas réélu.

En poste depuis 10 ans, Pierre-Olivier Nobs (Centre gauche) n'a pas été réélu au Conseil communal à Fribourg (archives).
08.03.2026, 16:39

Le centre-droit a gagné son pari dans le chef-lieu cantonal qui visait à rééquilibrer les forces. Il regagne ainsi le siège perdu il y a cinq par le PLR, un résultat qui avait permis à la gauche de détenir quatre des cinq sièges du Conseil communal.

Simon Murith arrive en tête avec 3919 voix. Il devance le sortant PS Elias Moussa (3838), sa collègue de parti Isabelle Sob (3631), la socialiste Marine Jordan (3415) et la sortante verte Mirjam Ballmer (2722). Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal depuis 10 ans et qui incarnait le 30 km/h, mord la poussière, avec 2043 voix.

La liste bourgeoise comprenait deux centristes, deux PLR et un UDC, avec les finances et la mobilité comme priorités. Le syndic Thierry Steiert (PS) et le vice-syndic Laurent Dietrich (Centre) ne se représentaient pas.

