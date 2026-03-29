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Elections cantonales Le camp bourgeois reste majoritaire au gouvernement bernois

ATS

29.3.2026 - 19:12

Le gouvernement bernois conserve sa majorité bourgeoise. Il comptera pour la prochaine législature comme aujourd'hui 2 UDC, 2 socialistes, 1 Verte, 1 PLR, 1 Centriste. Le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg continuera d'occuper le siège réservé au Jura bernois.

La centriste Astrid Bärtschi a réalisé le meilleur score dans l'élection au gouvernement bernois (archives).
La centriste Astrid Bärtschi a réalisé le meilleur score dans l'élection au gouvernement bernois (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.03.2026, 19:12

29.03.2026, 20:23

L'UDC a donc échoué dans sa tentative de ravir un 3e siège au sein du Conseil-exécutif. Les Vert-e-s ont eux réussi à conserver le siège laissé vacant avec le départ de Christine Häsler. Le taux de participation s'est élevé à 33,8%.

La conseillère d'Etat centriste Astrid Bärtschi termine en tête avec 138'672 voix. Elle devance la conseillère d'Etat socialiste Evi Allemann avec 129'824 voix, le conseiller d'Etat PLR Philippe Müller avec 120'623 voix, le candidat UDC Raphael Lanz avec 109'078 voix, le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg avec 108'022 voix, la candidate des Vert-e-s Aline Trede avec 101'511 voix et le candidat socialiste Reto Müller avec 99'021 voix.Le socialiste du Jura bernois Hervé Gullotti se classe à la 8e place avec 87'956 voix.

Berne. Pierre Alain Schnegg «très satisfait» de sa réélection

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