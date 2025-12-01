  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud Le Campus Santé sort de terre à Chavannes-près-Renens

ATS

1.12.2025 - 15:09

La construction du Campus Santé va bon train à Chavannes-près-Renens, près du site de l'Université de Lausanne. Il comprendra à terme quatre bâtiments disposés autour d'un vaste espace arboré, d'une surface de près de 3,5 hectares.

Le Centre coordonné de compétence clinique (C4), de forme circulaire, est en train d'émerger sur le site du futur Campus Santé.
Le Centre coordonné de compétence clinique (C4), de forme circulaire, est en train d'émerger sur le site du futur Campus Santé.
ATS

Keystone-SDA

01.12.2025, 15:09

01.12.2025, 15:20

La conseillère d'Etat Isabelle Moret a procédé lundi à une visite de chantier, où elle a pu constater l'avancement des deux bâtiments cantonaux actuellement en construction: le Centre coordonné de compétences cliniques (C4), de forme circulaire, et le nouveau siège de la Haute Ecole de santé Vaud (HESAV), au volume plus linéaire.

Le C4 offrira aux étudiants et aux professionnels de la santé un environnement de pointe pour l'apprentissage par simulation. La mise en service des deux bâtiments est attendue pour la rentrée 2026. Les coûts et les délais seront respectés: «cela fonctionne très bien» a déclaré à Keystone-ATS l'architecte Jan Kinsbergen.

Les bâtiments C4 et HESAV sont conçus pour répondre aux objectifs cantonaux en matière de durabilité. Le projet a été modifié pour ajouter plus de 8000 m2 de panneaux photovoltaïques sur des pergolas végétalisées couvrant les toitures. «C'est plus qu'un terrain de football de panneaux posés au-dessus des bâtiments», a expliqué Isabelle Moret. Ces panneaux couvriront «103% des besoins: on produira plus qu'on consomme», a ajouté l'architecte.

Le parc sera mis à l'enquête publique dans les prochaines semaines. Il accueillera près de 300 arbres, des prairies fleuries, une terrasse végétalisée,une zone dédiée à la biodiversité et une installation artistique, détaille un communiqué. Autour du parc et des bâtiments cantonaux émergeront à terme un complexe scolaire communal, des logements et des commerces.

Les plus lus

Une femme renverse une mère avec sa poussette et prend la fuite
Un carambolage géant implique près de 45 véhicules
Cédric Jubillar déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants
Des enquêteurs allemands retrouvent un corps sans tête
«Très contente» puis «un peu énervée» : les sentiments mitigés de Holdener