Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures veut réguler le tourisme

Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a connu un boom touristique ces dernières années. Alors que certaines voix critiques s'opposent à une nouvelle hausse du nombre de touristes, les responsables du secteur misent sur des interdictions et des mesures d'orientation.

L'Alpstein est un paradis pour les randonneurs. ats

Keystone-SDA ATS

L'Alpstein, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, a récemment fait l'objet de nombreux articles dans les médias. Le ton est donné: l'augmentation du tourisme nuit aux régions de montagne et l'ambiance au sein de la population se détériore en raison de la masse croissante de touristes.

Le président de l'UDC cantonale Martin Ebneter partage ces craintes. «Il y a trop de monde dans l'Alpstein, surtout par beau temps. C'est totalement envahi», déclare-t-il à l'agence de presse Keystone-ATS. Appenzell Rhodes-Intérieures ne peut pas supporter davantage de tourisme.

Il dit être conscient que le tourisme est un facteur économique important. Mais il est aussi convaincu que de plus en plus de personnes ont des difficultés avec le nombre de touristes. En raison de cette hausse, il faut de plus en plus d'interdictions et de lois. Celles-ci restreignent également les habitants, et ce non seulement certains jours, mais toute l'année. La zone de rencontre prévue dans le village d'Appenzell en est un exemple.

Son parti s'est exprimé clairement dans une prise de position récente, publiée dans l'"Appenzeller Volksfreund». «Nous n'avons pas besoin d'un tourisme croissant qui encombre le centre d'Appenzell et qui nous donne, à nous les autochtones, le sentiment de n'être plus que des figurants dans notre propre village», écrit-il.

Beaucoup d'argent

Roland Dähler (sans parti) est en revanche convaincu que la population des Rhodes-Intérieures continue majoritairement à soutenir le tourisme. Le Landamman du canton et chef du département de l'économie publique reconnaît toutefois les défis à relever.

«Nous sommes préoccupés par le fait que nous devons interdire de plus en plus de choses par la loi», souligne-t-il. Il estime toutefois que parler de surtourisme ou de tourisme de masse ne reflète pas correctement la réalité, même si les limites de capacité sont dépassées à certains endroits quelques jours par an.

Le gouvernement tient à ce que l'ambiance à l'égard du tourisme ne devienne pas négative, notamment en raison de son importance économique.

«Un emploi sur six dans ce canton est directement ou indirectement lié au tourisme. Et un franc sur huit de valeur ajoutée que nous générons provient du tourisme», explique M. Dähler. Le centre vivant des villages appenzellois, avec ses musées, ses magasins et ses restaurants, est également dû en grande partie aux touristes qui profitent de ces offres.

Plus d'interdictions et de lois

Pour le gouvernement, il est clair que de nouvelles prescriptions et mesures seront nécessaires à l'avenir. Roland Dähler cite par exemple un système de guidage et de réservation des parkings. Des panneaux informeront à l'avenir les voyageurs sur les places de stationnement encore disponibles dans le canton. Cela permettra de réduire le trafic d'usagers à la recherche de places de parc et d'éviter les parkings parfois bondés de Wasserauen et Brülisau.

Le camping sera également plus fortement réglementé à l'avenir. Les camping-cars ne seront autorisés que sur des surfaces désignées à cet effet et sur des terrains de camping officiels.

A partir de 2028 au plus tard, de nouvelles règles plus strictes s'appliqueront également au camping et au bivouac avec des tentes. À l'avenir, cela ne sera autorisé que sous certaines conditions et avec l'autorisation expresse des propriétaires, ainsi qu'en accord avec les entreprises d'alpage compétentes.

D'une manière générale, l'avenir du tourisme dans la région passe par une croissance, mais pas avec les touristes d'un jour. Le canton doit plutôt davantage attirer des visiteurs restant plusieurs nuits.

Les amendes se répandent

Cette stratégie est soutenue par l'association Appenzellerland Tourismus AI, dont le directeur Guido Buob s'oppose également à l'image d'un canton noyé par le surtourisme. Si les touristes sont plus nombreux aujourd'hui sur une année entière que dans les années 1970, on n'atteint pas les pics journaliers de l'époque.

S'il est vrai que le nombre de jours de pointe a augmenté, il reste encore suffisamment de jours calmes dans l'Alpstein, contrairement à des destinations «constamment» bondées comme la ville de Lucerne. Selon M. Buob, il faut suivre systématiquement la voie des interdictions et de l'application des amendes.

De la même manière qu'une photo du Seealpsee se répand sur les réseaux sociaux, le bruit circulera à l'avenir que les mauvais comportements sont systématiquement sanctionnés par des amendes dans le canton. L'organisation touristique doit pouvoir communiquer clairement aux clients ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Pour cela, il faut des bases légales claires, qui sont en train d'être élaborées.