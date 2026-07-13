Lundi, le canton de Berne a ordonné l'abattage du loup M574 dans la région d'Oberhasli. Ce prédateur a tué quatre moutons protégés la semaine dernière, dépassant ainsi le seuil légal justifiant son abattage.

En mai déjà, ce loup avait tué cinq animaux de rente protégés à Meiringen et à Grindelwald (archives).

En mai déjà, ce loup avait tué cinq animaux de rente protégés à Meiringen et à Grindelwald. Il s'était montré peu timide, a indiqué la Direction cantonale de l'économie, de l'énergie et de l'environnement dans un communiqué.

Le canton avait donc ordonné début juin l’abattage préventif du loup en cas de nouvelle attaque. Les critères fédéraux pour l’abattage d’un loup nuisible étant fixés à six animaux d’élevage tués, ce seuil est désormais atteint, précise le communiqué.

La zone d’abattage couvre les communes de Meiringen et de Grindelwald, à l’exception de la réserve fédérale de chasse du Schwarzhorn. La décision est valable jusqu’au 13 septembre.

Les associations peuvent former un recours contre cette décision, mais tout recours éventuel sera privé d’effet suspensif.