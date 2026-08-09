Le conseiller fédéral Albert Rösti est arrivé en calèche dimanche sur le site du Marché-Concours. Sur la route menant à Saignelégier, des autonomistes jurassiens ont déployé des banderoles à l'effigie du village de Belprahon, qui avait décidé en 2017 de rester bernois.

Le conseiller fédéral Albert Rösti est arrivé en calèche sur le site du Marché-Concours.

Tradition Le canton de Berne présent en nombre au Marché-Concours

En 121 éditions, Berne est hôte d'honneur du Marché-Concours pour la première fois. C'est le seul canton suisse à n'avoir jamais eu ce statut.

Des autonomistes jurassiens souhaitent profiter de cette journée pour faire entendre leurs revendications. Deux banderoles concernant le village de Belprahon ont été déployées le long de la route menant à Saignelégier, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. La première indique simplement «Belprahon», le «A» et le «H» formant un drapeau jurassien. Sur la seconde, il est écrit «Libérons Belprahon».

Ce village situé à côté de Moutier avait refusé en 2017, lors d'un vote très serré, de devenir jurassien.

Le Groupe Bélier n'a, lui, pas annoncé d'action spectaculaire. La partie officielle à la mi-journée prévoit notamment un discours d'Albert Rösti.