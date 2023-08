Quelque 48'251 élèves, de l’école obligatoire au Secondaire 2, effectueront leur rentrée scolaire dans le canton de Fribourg la semaine prochaine. Elle aura lieu lundi dans trois communes lacoises et jeudi dans le reste du canton.

La conseillère d'Etat fribourgeoise Sylvie Bonvin-Sansonnens parle d'une rentrée exceptionnelle. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Par rapport à l’été 2022, il y a 572 élèves de plus, soit 1,18% des effectifs globaux. La moyenne du nombre d'élèves par classe demeure de 18,5 pour l’école enfantine et 18,9 pour l’école primaire, a indiqué vendredi lors d'une conférence de presse, Sylvie Bonvin-Sansonnens, la conseillère d’Etat en charge de la formation et des affaires culturelles.

Le corps enseignant augmente de 77 équivalents plein temps (EPT), un record. Pour le canton, le coût supplémentaire de cette mesure se monte à environ 10 millions de francs. Tous les postes ont été repourvus sur l’ensemble du canton et un peu plus de 58 classes supplémentaires ont été ouvertes. «La situation demeure toutefois tendue dans la partie alémanique», a avoué Mme Bonvin-Sansonnens.

Education numérique développée

Afin d'améliorer cette situation, Fribourg participera à une campagne de promotion du métier d’enseignant en compagnie de onze autres cantons germanophones. Pour cette rentrée fribourgeoise, 33 EPT voient également le jour pour les écoles spécialisées.

Quelque 700 enseignants des degrés 1 à 4H seront formés en matière d'éducation numérique. Pour les enfants, il s’agira de découvrir ce domaine de manière ludique et de créer de bons réflexes d’utilisateurs. L'éducation numérique sera également développée au niveau du secondaire 2. Enfin, une semaine climatique cantonale sera mise sur pied en mai 2024 pour les élèves de l'enseignement obligatoire.

Enseignement de la musique renforcé

A l’instar du français pour les 1H, 2H et 5H, où les projets interdisciplinaires seront développés, l’enseignement de la musique sera renforcé de 1H à 8H, via le concept «allegro ça bouge». Ce nouveau moyen d’enseignement de la musique pour les élèves francophones primaires est élaboré en collaboration avec le canton du Valais. Il permettra de partir à la découverte de la culture musicale régionale et aux musiques du monde.

«C’est une entrée tout à fait exceptionnelle. Le Conseil d’Etat s’engage pour les jeunes et s'en donne les moyens, avec le soutien du Grand Conseil», conclut Sylvie Bonvin-Sansonnens.

fazw, ats