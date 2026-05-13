Le canton de Vaud a déjà dépensé près de 80'000 francs pour les frais d'avocats de Valérie Dittli !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

G7 : Le Conseil d'Etat genevois dévoile mercredi son dispositif sécuritaire face aux probables manifestations contre le sommet du G7 d'Evian, qui aura lieu du 15 au 17 juin en France voisine. Il doit se prononcer une semaine après la décision du Conseil fédéral d'autoriser des contrôles renforcés aux frontières.

MUSIQUE : La cérémonie d'ouverture de la Fête fédérale de musique se tient mercredi à Bienne (BE). Au total, 22'000 musiciens jouant dans 532 sociétés de musique se produiront du 14 au 17 mai dans la cité bilingue pour décrocher un titre de champion suisse dans les différentes catégories. Près de 100'000 visiteurs sont attendus. Le public pourra profiter de concerts qui transformeront Bienne en une immense scène ouverte.

DIPLOMATIE : Le président des États-Unis Donald Trump est attendu mercredi à Pékin pour la première visite en Chine d'un chef d'Etat américain depuis celle qu'il avait lui-même effectuée en 2017. Son programme, chargé, comprend notamment des rencontres avec le président chinois Xi Jinping jeudi et vendredi. Le conflit au Moyen-Orient sera au coeur des discussions. Les ventes d'armes des États-Unis à Taïwan, le contrôle des exportations de terres rares par la Chine et, plus généralement, des relations commerciales bilatérales tumultueuses figurent également parmi les sujets qui devraient être évoqués par les dirigeants des deux premières économies mondiales.

ROYAUME-UNI : En pleine tempête, le gouvernement britannique du premier ministre Keir Starmer s'apprête à dévoiler ses priorités législatives mercredi lors du traditionnel discours du trône, prononcé par le roi Charles III à Westminster lors d'une fastueuse cérémonie. Rituel de la vie politique, ce discours marque l'ouverture d'une nouvelle session parlementaire et permet de présenter les projets de lois que le gouvernement souhaite introduire dans les 12 mois à venir.

Vu dans la presse

DÉFENSE : Le prix d'achat des systèmes de missiles sol-air américains Patriot par la Suisse pourrait doubler en raison de la guerre en Iran, rapportent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le Département fédéral de la défense table désormais sur des coûts pouvant atteindre 4,6 milliards de francs, ont confirmé plusieurs sources aux journaux. Cette somme correspond à peu près au montant annuel de la 13e rente AVS. Le prix initial de la commande des cinq unités de Patriot s'élevait à 2,2 milliards de francs. Achetés en 2022, les systèmes devaient être remis à la Suisse entre 2027 et 2028, mais leur livraison a été repoussée à 2030-2032 suite à des priorités données à l'Ukraine par Washington.

AFFAIRE DITTL I : Le canton de Vaud a déjà dépensé près de 80'000 francs pour les frais d'avocats de la conseillère d'État vaudoise Valérie Dittli, épinglée dans plusieurs rapports et visée par une instruction pénale pour abus d'autorité, indique mercredi le journal 24 Heures. «À ce jour, le montant pris en charge par l'État s'élève à 79'956,85 francs», a répondu mardi devant le Grand Conseil la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier à une question du député Sergei Aschwanden (PLR). Elle a précisé que ce montant comprend les frais du litige avec l'ancien président de la commission foncière rurale et ceux de la procédure pour abus d'autorité.

FRIBOURG : Le nombre de femmes ayant accédé à la syndicature dans le canton de Fribourg après les élections communales de mars a doublé, constate mercredi La Liberté. Les syndiques sont passées d'une quinzaine lors de la législature précédente à une trentaine. Les plus fortes progressions ont été enregistrées dans les districts de la Gruyère et du Lac. Le phénomène s'explique par «l'exemple réussi» de femmes membres de conseils communaux (exécutifs), qui ont donné «l'envie et le courage» de se lancer à d'autres citoyennes, explique dans le journal Christophe Maillard, chef du Service des communes.

TRANSPORT FERROVIAIRE : L'ancien directeur des Chemins de fer fédéraux (CFF) Benedikt Weibel fustige dans la Neue Zürcher Zeitung de mercredi le manque de courage de l'actuelle direction de la compagnie ferroviaire face au retard d'entretien du réseau ferroviaire, qui atteignait 9,5 milliards de francs en avril 2026. Les CFF ont négligé de signaler aux responsables politiques et aux cantons le déséquilibre entre les travaux d'extension et l'entretien, déclare M. Weibel.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1986) : naissance de l'acteur britannique Robert Pattinson ("Twilight», «The Batman").

- Il y a 45 ans (1981) : le pape Jean Paul II est grièvement blessé sur la place Saint-Pierre lors d'un attentat commis par l'extrémiste de droite turc Mehmet Ali Ağca.

- Il y a 65 ans (1961) : décès de l'acteur américain Gary Cooper, lauréat de deux Oscars pour «Sergent York» (1942) et «Le train sifflera trois fois «1953), ainsi que d'un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1961. Il était né en 1901.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance de l'écrivaine britannique Kate Atkinson ("Les choses s'arrangent mais ça ne va pas mieux», «Dans les coulisses du musée").

- Il y a 80 ans (1941) : naissance de l'actrice austro-allemande Senta Berger ("LOmbre d'un géant», «Le Saut de l'ange», «Scandale à Rome").

- Il y a 80 ans (1946) : un tribunal militaire américain à Dachau condamne à mort 58 membres de la garde du camp de concentration de Mauthausen en Autriche.

Le dicton du jour

«Avant Saint-Servais, point d'été».