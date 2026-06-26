La navigation sur la partie jurassienne du Doubs est interdite depuis plusieurs jours en raison du faible débit de la rivière. Cette mesure prise par les autorités cantonales doit permettre de préserver les conditions de vie de la faune aquatique menacée par les températures élevées de l'eau.

Le débit du Doubs est passé sous la barre des 6 m3 à la seconde à la station fédérale hydrologique d'Ocourt, seuil pour que la navigation soit autorisée. Il était de 4,7 m3/s selon les données publiées vendredi sur le site de l'Office de l'environnement.

Lorsque les conditions le permettent, seuls les kayaks et les canoës sont autorisés sur le Doubs. En revanche, le rafting et le paddle y sont strictement interdits. La navigation est autorisée entre le 1er mars et le 1er octobre de 10h00 à 18h00.