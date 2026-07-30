La forêt jurassienne souffre de la sécheresse. Déjà fragilisé par une succession d'étés secs, le hêtre dépérit dans les endroits exposés. Un autre danger lié à ces conditions météorologiques menace lui les résineux, le bostryche.

«La répétition des périodes de sécheresse, particulièrement celle de forte intensité que nous vivons cette année, fait craindre une nouvelle catastrophe forestière», confie à Keystone-ATS Baptiste Laville, responsable domaine forêts et dangers naturels à l'Office jurassien de l'environnement.

En 2019, le Gouvernement jurassien avait qualifié la situation de catastrophe forestière après la mort de centaines d'hectares de hêtres. Depuis cette date, on peut observer, comme laboratoire vivant, à quel point et à quelle vitesse le changement climatique affecte et modifie la forêt.

Le hêtre meurt

Lors d'un déplacement au Mont-de-Coeuve, près de Porrentruy, l'ampleur du phénomène n'échappe à personne. A la ronde, des hêtres ont une couronne sèche, une cime brûlée et des branches nues. Au sol, un tapis de feuilles jaunies et brunies. Les signes de l'effet de la sécheresse sont clairs.

«Les forêts n'ont pas leur teinte normale, on a l'impression d'être en automne», constate Eric Wuillemin, collaborateur scientifique à l'Office jurassien de l'environnement. «La génération actuelle de hêtres est menacée». Cette essence représente 80% des arbres de la forêt jurassienne.

Le hêtre est l'une des essences les plus menacées par le changement climatique. Avec son système racinaire en surface, il est sensible au stress hydrique et donc particulièrement vulnérable durant les périodes de sécheresse. Il sera toujours présent dans les forêts, mais sa proportion sera bien moins importante.

Des hêtres sont morts sur pied alors que de nombreux autres sont atteints dans leur vitalité. Ce dépérissement d'une ampleur inédite se poursuit et affecte chaque année de nouvelles surfaces. Le pied sud du Jura est aussi touché par la sécheresse, en particulier la forêt surplombant le lac de Bienne.

Plus surprenant, le bouleau est également en souffrance en raison du manque d'eau et des fortes chaleurs. «On assiste, à certains endroits, à un dépérissement sur pied de cette essence», relève Eric Wuillemin. Aux Franches-Montagnes, à plus de 1000 mètres d'altitude, ce sont les épicéas et les sapins qui souffrent de ces conditions climatiques.

En état de stress hydrique, les arbres transpirent davantage et dépensent donc plus d'eau qu'ils ne peuvent en absorber. Ils tentent alors d'économiser l'eau en stoppant leur croissance pour tenter de survivre. Les feuilles se flétrissent, deviennent jaunes et finissent par tomber précocement.

Danger en forêt

Autre conséquence liée à la sécheresse, le promeneur en forêt s'expose à un risque de chute de branches sèches ou d'arbres morts, notamment lors de forts vents. «Les autorités mènent aussi consciencieusement que possible les travaux nécessaires à sécuriser les routes, les chemins, les accès et les places de pique-nique», assure Baptiste Laville.

Lorsque le danger est trop élevé, des restrictions d'accès peuvent être prononcées. «Le risque zéro n'existant pas, il faut toujours être vigilant lors de balades ou d'activités en forêt», prévient le responsable du domaine forêts et dangers naturels.

Après avoir été affaiblies par la répétition d'épisodes de fortes chaleurs, les forêts de résineux sont devenues vulnérables aux attaques du bostryche, un phénomène particulièrement visible aux Franches-Montagnes.

Lorsque les conditions météorologiques lui sont favorables comme maintenant, la croissance de ce nuisible est très rapide. Quand ces insectes sont trop nombreux, ils s'attaquent non seulement aux arbres affaiblis par la sécheresse, mais aussi aux arbres sains.

Mesures de résilience

Dans cette situation inquiétante, il existe une lueur d'espoir. «Les rajeunissements observés dans les trouées laissées par les hêtres en 2019 font apparaître un mélange d'essences intéressant», avance Eric Wuillemin.

La diversification d'essences forestières et la présence d'arbres d'âges différents dans un même peuplement sont des mesures susceptibles d'aider les écosystèmes forestiers à mieux absorber les chocs comme la sécheresse ou les tempêtes.

L'ampleur des dégâts infligés aux arbres par la canicule et par le manque d'eau ne pourra être mesurée qu'au printemps 2027. «Pourront-ils repartir», s'interroge Eric Wuillemin en observant la forêt. Seule certitude, la forêt suisse doit s'adapter au changement climatique si elle veut continuer à remplir ses fonctions.