Humanitaire Le Jura prêt à accueillir des enfants blessés de Gaza

ATS

6.10.2025 - 10:34

Le canton du Jura est disposé à accueillir des enfants grièvement blessés dans la bande Gaza dans le cadre d'une opération humanitaire nationale. En collaboration avec l’Hôpital du Jura, le Gouvernement est prêt à mettre à disposition des soins médicaux et un lieu d’accueil pour ces jeunes patients et leurs proches.

La date de l’opération reste incertaine en raison de la situation sur le terrain et le canton du Jura ne précise pas le nombre de jeunes patients qu'il est prêt à accueillir (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.10.2025, 10:34

Pour le Gouvernement jurassien, ce geste de solidarité s’inscrit dans les valeurs humanistes et d’entraide qui fondent l’identité jurassienne. L'accueil d'enfants blessés de Gaza concrétise aussi le soutien affiché par le Parlement qui a accepté une résolution en faveur de Gaza, relève lundi le canton du Jura.

La Confédération a récemment communiqué son intention, en collaboration avec plusieurs cantons, d’organiser l’évacuation humanitaire d’enfants blessés de la bande de Gaza afin qu’ils puissent recevoir des soins médicaux en Suisse. La date de l’opération reste incertaine en raison de la situation sur le terrain. Le canton du Jura ne précise pas le nombre de jeunes patients qu'il est prêt à accueillir.

