Saint-Gall prévoit de lourdes amendes pour les personnes qui refusent de se faire vacciner

Dans le canton de Saint-Gall, une nouvelle réglementation pourrait prévoir de lourdes amendes pour ceux qui ne se font pas vacciner malgré l'obligation de vaccination. Les critiques mettent en garde contre une atteinte aux droits de l'homme.

Pas le temps ? blue News résume pour toi

Ces personnes mettent en danger la santé publique, argumente le canton.

Dans le cadre d'une nouvelle loi sur la santé, le canton de Saint-Gall prévoit d'introduire de lourdes amendes pour les personnes qui ne se font pas vacciner malgré une obligation de vaccination. Cette mesure pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 20 000 francs suisses, comme le rapporte le Blick.

La réglementation se réfère à la loi sur les épidémies, qui permet à la Confédération et aux cantons de rendre la vaccination obligatoire pour certains groupes sous certaines conditions.

Les critiques comme Nicolas Rimoldi du mouvement Mass-Voll voient dans cette réglementation un dangereux précédent. Ils argumentent qu'une telle obligation viole le droit humain à l'intégrité physique. Rimoldi souligne qu'une amende qui ne peut pas être payée est convertie en une peine de substitution, ce qui pourrait conduire, dans un cas extrême, à 85 jours de prison.

Le débat sur la vaccination obligatoire a pris une nouvelle dimension en Suisse. Pendant la pandémie de Corona, des peines aussi lourdes n'étaient pas prévues, ce qui rend l'évolution actuelle particulièrement inquiétante pour les critiques. Rimoldi demande une modification ou une suppression de la loi et annonce que Mass-Voll envisage un référendum si le parlement cantonal ne tient pas compte des inquiétudes.

Le canton met en garde contre une menace pour la santé publique

Le département de la santé du canton de Saint-Gall ne s'est pas encore exprimé sur ces accusations. Dans les documents officiels, il est toutefois argumenté que le non-respect de l'obligation de vaccination pourrait mettre en danger la santé publique. Selon les nouveaux plans, le caractère facultatif actuel des vaccinations publiques doit être supprimé.

Parallèlement, la loi sur les épidémies est également révisée au niveau fédéral. L'Office fédéral de la santé publique explique que cette révision vise à tirer les leçons de la pandémie Covid-19 et à mieux préparer la Suisse à de futures crises sanitaires. Là encore, Mass-Voll s'oppose aux modifications.

L'Alliance pour une Suisse libre s'oppose à la fois à la révision totale de la loi sur la santé de Saint-Gall et à la révision partielle de la loi sur les épidémies. Ils argumentent qu'une obligation de vaccination ancrée dans la loi constitue un instrument de pouvoir qui pourrait être utilisé différemment selon l'orientation politique.

Une décision prise sous la menace d'une sanction n'est pas une décision libre, affirme l'alliance dans un communiqué.