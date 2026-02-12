  1. Clients Privés
Traditions Le carnaval de Lucerne s’est ouvert jeudi sous la pluie

ATS

12.2.2026 - 18:13

Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a démarré jeudi à Lucerne. Sous la pluie, environ 25'000 personnes se sont rassemblées avant l'aube en vieille ville pour fêter le traditionnel «big-bang» à 05h00. La météo s'est améliorée l'après-midi pour le premier cortège.

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery
Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Le carnaval de Lucerne s'est ouvert dans la joie et sans agressivité, a indiqué la police.

Le carnaval de Lucerne s'est ouvert dans la joie et sans agressivité, a indiqué la police.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Les ensembles du carnaval ont présenté des personnages plus fous les uns que les autres lors du grand cortpge de jeudi.

Les ensembles du carnaval ont présenté des personnages plus fous les uns que les autres lors du grand cortpge de jeudi.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Le carnaval de Lucerne est lancé! Les Lucernois ont fêté son début à partir de 05h00 et durant toute la matinée.

Le carnaval de Lucerne est lancé! Les Lucernois ont fêté son début à partir de 05h00 et durant toute la matinée.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il se terminera dans la nuit de mardi à mercredi.

Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il se terminera dans la nuit de mardi à mercredi.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Le premier grand cortège du carnaval de Lucerne s'est déroulé jeudi après-midi à travers les rues de la ville.

Le premier grand cortège du carnaval de Lucerne s'est déroulé jeudi après-midi à travers les rues de la ville.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Le "big-bang" symbolisant le début du carnaval de Lucerne a retenti à 05h00 dans toute la rade du lac, accompagné d'un feu d'artifice.

Le "big-bang" symbolisant le début du carnaval de Lucerne a retenti à 05h00 dans toute la rade du lac, accompagné d'un feu d'artifice.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Les personnages mythiques de la famille Fritschi ont fait la fête sur la place de la Chapelle, peu après le "big-bang", sous une pluie de confettis, entourés de 25'000 Lucernois.

Les personnages mythiques de la famille Fritschi ont fait la fête sur la place de la Chapelle, peu après le "big-bang", sous une pluie de confettis, entourés de 25'000 Lucernois.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Le grand cortège de l'après-midi a égayé les Lucernois.

Le grand cortège de l'après-midi a égayé les Lucernois.

Photo: ATS

Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie - Gallery. Les formations du carnaval de Lucerne se sont mêlées à la foule jeudi matin. Elles font partie du grand cortège de l'après-midi.

Les formations du carnaval de Lucerne se sont mêlées à la foule jeudi matin. Elles font partie du grand cortège de l'après-midi.

Photo: ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 18:13

Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Juste avant son débarquement, le «big-bang» symbolisant le début de la fête a retenti dans toute la rade, accompagné d'un feu d'artifice.

Dans une ambiance bon enfant

Le cortège bruyant s'est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où les Lucernois ont dansé sous une pluie de confettis au son des différents groupes de Guggenmusik, a constaté un reporter de Keystone-ATS sur place. Les stands de restauration rapide ont ouvert aussitôt.

De nombreux fêtards sont arrivés à Lucerne en train ou en bus spécial pour ne pas manquer le début du carnaval. L'atmosphère était joyeuse et sans agressivité, a précisé une porte-parole de la police lucernoise à Keystone-ATS.

Confirmation trompeuse. Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants

Confirmation trompeuseCarnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants

Premier grand cortège

Le premier grand cortège à travers la ville s'est déroulé l'après-midi dès 14h00. Dieux nordiques, pharaons égyptiens et créatures mystiques ont amusé les spectateurs. Les ensembles satiriques ont notamment moqué des projets de transports interminables et le parcage impossible en ville.

Le deuxième grand cortège est prévu lundi et le cortège final mardi soir. Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s'agit du premier à démarrer, du plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s'ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.

