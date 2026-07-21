Les conditions en haute montagne ont été largement impactées par la chaleur persistante de ces dernières semaines. Le Club alpin suisse (CAS) recommande aux adeptes des sports en montagne de planifier scrupuleusement leur course et de s'informer sur les conditions du moment.

Plusieurs professionnels ont appelé à renoncer à l'ascension du Cervin ces dernières semaines.

Glaciers dégarnis, zones crevassées à découvert, chemins d'accès modifiés: les conséquences de l'hiver peu enneigé, du printemps très chaud et des épisodes de forte chaleur répétés sont nombreuses en altitude. «Certaines ascensions sont donc actuellement déconseillées», rappelle le CAS dans un communiqué mardi.

Le risque de chutes de pierres augmente lui aussi dans certains secteurs, et d'autres régions peuvent devenir instables. Dans ces conditions, plusieurs professionnels de la montagne ont par exemple appelé à renoncer à l'ascension du Cervin ces dernières semaines.

Les passages dangereux connus et les conditions inhabituelles sont recensées dans le Portail du Club alpin suisse, où les informations sont régulièrement actualisées, notamment sur la base de comptes-rendus de courses. Le CAS formule, en outre, les recommandations suivantes: