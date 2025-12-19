Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue

L'hôtel Castell à Zuoz cessera son activité au printemps 2026 pour une durée indéterminée. Aucune communication publique n'a encore été faite à ce sujet. L'arrière-plan est une transformation prévue après la vente de l'établissement à de nouveaux propriétaires.

Construit en 1912, l'hôtel Castell à Zuoz GR cessera temporairement son activité à partir de mars 2026. ZVG

Jenny Keller Jenny Keller

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'hôtel Castell à Zuoz GR fermera ses portes à partir du 23 mars 2026 et ce jusqu'à nouvel ordre.

La raison en est une transformation complète suite à un changement de propriétaire.

Aucun communiqué de presse officiel n'a été publié jusqu'à présent.

Contacté par blue News, aucun commentaire n'a été fait. Montre plus

L'hôtel Castell, construit en 1912 au-dessus de Zuoz, est considéré comme l'un des hôtels d'art les plus connus de Suisse. L'architecture, l'art contemporain et un concept hôtelier original ont fait la renommée de l'établissement bien au-delà de l'Engadine. Les œuvres d'artistes de renommée internationale comme Pippiloti Rist, Fischli/Weiss ou Roman Signer marquent le Castell jusqu'à aujourd'hui.

Mais maintenant, c'est le coup de massue. Selon des informations obtenues par blue News, le personnel a été informé que l'établissement fermera ses portes le 23 mars 2026 et que l'activité sera interrompue pour une durée inconnue.

L'hôtel, dit-on, sera fermé pour d'importants travaux de construction et de rénovation. Aucune information publique n'a été publiée à ce sujet et le site Internet ne contient aucune indication. Les clients qui ont déjà effectué une réservation après le 22 mars 2026 n'ont pas non plus été informés jusqu'à présent.

Transformation après le changement de propriétaire

Des investissements sont prévus dans la technique du bâtiment, les chambres, les salles de bains ainsi que les espaces publics et la terrasse. L'établissement doit ainsi être mis à jour sur le plan architectural et technique, comme les hôtes en ont été informés.

La durée des travaux et la date de réouverture n'ont pas été communiquées jusqu'à présent. Un délai d'un à trois ans a été annoncé aux clients pour les travaux.

L'hôtel a été vendu à l'automne 2024 aux membres de la famille derrière la galerie de renommée internationale Hauser & Wirth. L'exploitation opérationnelle est confiée à Artfarm, la société d'accueil d'Iwan et Manuela Wirth, qui se concentre sur les hôtels et la gastronomie dans le domaine de l'art et de la culture.

Pas de communication publique

Le service compétent d'Artfarm n'a pas réagi à la demande de blue News. Les responsables ne s'expriment pas non plus publiquement sur la situation des collaborateurs. Tout ce qui est clair, c'est que les réservations ne seront plus possibles après le 23 mars 2026 et que l'information pour les clients et les collaborateurs n'a été donnée qu'il y a quelques jours.

Dans une interview accordée à «Hotel Inside», Federica Bertolini, la directrice générale d'Artfarm, a déclaré après l'acquisition de l'hôtel Castell il y a un an : «Les nouveaux propriétaires se réjouissent de poursuivre la tradition historique et l'histoire du Castell».