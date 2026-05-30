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Le Centre choisit son duo pour le Conseil d'Etat fribourgeois

ATS

30.5.2026 - 14:06

Le Centre Fribourg a choisi le duo qui défendra ses couleurs à l'élection au Conseil d'Etat du 8 novembre. Il s'agit de Marie-France Roth Pasquier, 58 ans, conseillère nationale et conseillère communale à Bulle, et du député singinois Markus Julmy, 54 ans.

Marie-France Roth Pasquier et Markus Julmy seront les candidats du Centre Fribourg à figurer sur la liste d'entente de centre-droit pour l'élection au Conseil d'Etat de novembre.
Marie-France Roth Pasquier et Markus Julmy seront les candidats du Centre Fribourg à figurer sur la liste d'entente de centre-droit pour l'élection au Conseil d'Etat de novembre.
ATS

Keystone-SDA

30.05.2026, 14:06

30.05.2026, 14:07

Le choix a été arrêté samedi à Forum Fribourg, à Granges-Paccot, par une assemblée des délégués ad hoc, qui a suivi un congrès dédié au programme politique du parti pour 2027-2031. Marie-France Roth Pasquier a été désignée dès le premier tour. Les quatre autres candidats, en lice pour une place, ont été départagés au 3e tour.

Markus Julmy, de la minorité germanophone, a devancé trois autres députés: Bernhard Altermatt, 49 ans, David Fattebert, aussi syndic de Châtelard, président de l'Association des communes fribourgeoises et directeur des CFF pour la Suisse romande, et Francine Defferrard, 58 ans, également conseillère communale à Villars-sur-Glâne.

Les deux conseillers d'Etat centristes sortants, à savoir Jean-Pierre Siggen, 63 ans, et Olivier Curty, 54 ans, ne représentent pas.

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