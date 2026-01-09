  1. Clients Privés
Journée d’hommage Le centre des congrès de Crans-Montana se remplit à vue d'œil

ATS

9.1.2026 - 13:55

La cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, organisée au centre des congrès «Le Régent» dans la station valaisanne, suscite un vif intérêt médiatique. Une cinquantaine de journalistes et de cameramen venus de Suisse et de l'étranger se sont rassemblés sur place une heure avant le début de la cérémonie.

A l'entrée du centre des congrès, on voit de plus en plus de personnes en deuil qui s'étreignent et se réconfortent mutuellement.
Petar Marjanović / blue News

Keystone-SDA

09.01.2026, 13:55

Les premiers invités, des personnes de tous âges, mais surtout beaucoup de jeunes, ont pris place dans la salle. Environ 1000 sièges ont été installés dans la salle où la cérémonie officielle d'hommage qui se déroule à Martigny sera retransmise en direct sur grand écran à partir de 13h45. Une demi-heure avant le début de la cérémonie, environ un cinquième des places étaient occupées.

Devant l'écran, des couronnes de fleurs ont été déposées, des personnes déposent des fleurs et allument des bougies pour commémorer les 40 victimes de l'incendie du bar «Le Constellation». À côté de l'écran, on retrouve le drapeau suisse, le drapeau valaisan ainsi qu'un drapeau de la commune de Crans-Montana.

Dans une partie de la salle délimitée par des tissus noirs, des chanteurs s'échauffent en faisant des exercices vocaux, accompagnés par un pianiste. A l'entrée du centre des congrès, on voit de plus en plus de personnes en deuil qui s'étreignent et se réconfortent mutuellement.

