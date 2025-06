Le Centre du Valais romand a plaidé, mardi au Grand Conseil, pour la création d'un fonds dédié aux risques naturels, sismiques et météorologiques lors des débats sur les comptes 2024. «Cette mesure semble s’imposer afin de préserver les budgets d’entretien du patrimoine», selon la députée Romaine Duc-Bonvin.

Blatten a été enseveli ce 28 mai dernier ats

Keystone-SDA ATS

La lecture de détails des comptes 2024 du Département la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) laisse apparaître un dépassement de 70 millions de francs. Un surplus lié aux diverses catastrophes qui ont touché le canton l’an dernier (La Tzoumaz, Haut-Valais, Val de Bagnes, notamment). D'où la proposition du Centre du Valais romand.

Le dossier Rhône 3 doit être accéléré selon le groupe NEO. Le PLR et le Centre se sont eux demandé, si l'ensemble du financement fédéral dans ce dossier sera finalement versé ou non. Le Centre et les Vert-e-s ont demandé un point de situation dans l'avancement du dossier.

«Nous avons des discussions avec l'Office fédéral de l'environnement. Nous avons demandé de reconsidérer la décision de suspension des paiements», a précisé le chef du Département DMTE, le conseiller d'Etat Franz Ruppen. La part fédérale en lien avec la mesure prioritaire pour le Chablais, a, elle, été débloquée par la Confédération, le mois dernier, pour un montant de 306 millions de francs.

PS: il manque des postes

Les groupes UDC du Valais romand et du Haut-Valais ont milité pour davantage de moyens pour l’entretien des routes. Plusieurs politiques se sont eux interrogés sur la pertinence de réduire de 30% le volume des routes cantonales.

De son côté, le PS a mis en exergue les 20 EPT supplémentaires qu’ils manquent au sein du DTME et le surcoût lié à l’externalisation de postes de travail.