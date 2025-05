Le congrès du Centre Jura a plébiscité mercredi à Alle à l'unanimité une liste de cinq candidats proposée par son comité en vue des élections au Gouvernement de cet automne. Les deux ministres sortants, Martial Courtet et Stéphane Theurillat, ainsi qu'un candidat de Moutier figurent sur ce ticket.

Les cinq candidats du Centre Jura au Gouvernement: Anne Froidevaux, Stéphane Theurillat, Amélie Brahier, Clément Piquerez et Martial Courtet (de gauche à droite). sda

Keystone-SDA ATS

La liste des candidats compte trois hommes et deux femmes représentant les quatre districts du canton: les ministres Martial Courtet et Stéphane Theurillat, le conseiller municipal de Moutier Clément Piquerez ainsi que les députées au Parlement Anne Froidevaux et Amélie Brahier. Le parti souhaite ainsi maintenir ses deux sièges à l'exécutif cantonal.

La prise de parole de Martial Courtet était très attendue. Le ministre est dans la tourmente après des témoignages, parfois anonymes, rapportés par des médias dénonçant son style de management. Le Gouvernement a annoncé la semaine dernière le lancement d'un audit externe sur le fonctionnement du Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS) qu'il dirige.

«Déstabilisation politique»

Le ministre a répété être exigeant avec lui-même, mais aussi avec les autres, et toujours être «orienté solutions». «Toute épreuve a quelque chose de positif», a-t-il souligné.

Il a aussi expliqué que son poste au Gouvernement était «toute (sa) vie. Sept jours sur sept, 365 jours par an, tout devient de plus en plus complexe.» Selon lui, «la volonté de déstabilisation politique ne fait aucun doute, l'agenda non plus.»

Son intervention n'a suscité aucune question de la part de l'assemblée. «J'aurais aimé qu'il y en ait», a-t-il glissé. «Je suis assez clair sur ce que j'ai fait, et j'assume.»

«Elément déclencheur»

De son côté, le Prévôtois Clément Piquerez a expliqué que l'arrivée de sa ville dans le Jura devait être «l'élément déclencheur» pour repenser le canton en profondeur. S'il décroche un fauteuil, il sera le premier, ou l'un des premiers, citoyens de Moutier à accéder à l'exécutif jurassien.

Jeudi, ce sera au tour de l'UDC Jura de désigner son candidat. Les socialistes choisiront leurs candidats le 27 juin et le PLR le 11 juin. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au 25 août.