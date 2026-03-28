  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Assemblée des délégués Le Centre «ne regarde ni à droite ni à gauche, mais devant»

ATS

28.3.2026 - 11:34

Le président du Centre Philipp Matthias Bregy a souligné l'importance d'une «politique centriste» devant les délégués du parti samedi à Zoug. Le rôle du parti n'est pas de regarder à droite ou à gauche, mais d'«aller de l'avant».

Le président du Centre Philipp Matthias Bregy samedi devant les délégués du parti à Zoug.
Le président du Centre Philipp Matthias Bregy samedi devant les délégués du parti à Zoug.
ATS

Keystone-SDA

28.03.2026, 11:34

28.03.2026, 12:29

Aux yeux de M. Bregy, les deux pôles de l'échiquier politique ont leurs torts, soit ils jugent la croissance inutile, soit ils veuillent la freiner pour des raisons idéologiques. En revanche, «la voie du Centre ne mène pas simplement à plus de croissance, mais à une meilleure croissance», a-t-il dit. «Faire du surplace n'est pas une option!»

Le conseiller national valaisan a justifié le maintien par son parti de l'initiative «Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», qui veut ancrer le principe du calcul de l'imposition commune dans la Constitution.

Il en va des valeurs du parti, comme celle voulant que «l'individualité n'est pas la seule chose qui compte».

Initiative de l'UDC balayée

Par ailleurs, les délégués du Centre réunis samedi à Zoug ont balayé par 221 voix contre 1 et 8 abstentions l'initiative de l'UDC voulant limiter la population du pays à 10 millions d'habitants. Ils ont estimé qu'elle crée des problèmes au lieu d'apporter des solutions.

La conseillère nationale zougoise Yvonne Bürgin a reconnu que le texte de l'UDC, soumis à votation le 14 juin, porte sur un thème qui préoccupe beaucoup de monde.

Mais le texte ne résout rien, aux yeux du Centre, qui a critiqué la «limite rigide» qu'il pose. «Cela ne laisse aucune marge et conduit à une économie planifiée», a estimé Mme Bürgin, s'inquiétant notamment du fait qu'un dépassement des 10 millions supprimerait de fait la liberté de circulation. Les orateurs ont dénoncé une «initiative du chaos». Le Centre, initialement, s'était prononcé pour un contre-projet, qui n'a cependant pas abouti. Le parti dit vouloir «orienter et modeler la croissance».

Pour son président Philipp Matthias Bregy, la vraie question n'est pas de savoir combien de personnes la Suisse peut abriter, mais de combien de monde le pays a besoin pour sa prospérité.

Oui au durcissement pour le service civil

Les délégués ont en revanche plébiscité par 229 voix contre 10 et 9 abstentions le durcissement des conditions d'admission au service civil voté par les Chambres fédérales. Aucun orateur ne s'est exprimé sur cette modification législative qui sera également soumise au vote le 14 juin.

Mais dans sa présentation, le conseiller national grison Martin Candinas a estimé que le texte pose des «règles claires» et a l'avantage d'être à nouveau une «alternative pour les hommes en prise avec un vrai conflit de conscience». La situation actuelle présente des lacunes revenant dans les faits à laisser une liberté de choix, a-t-il critiqué.

Les plus lus

Poutine de moins en moins prophète en son pays – Voilà pourquoi
Encore un revers pour Tiger Woods : accident et arrestation
«Ce ne sont pas des extraterrestres, je pense que ce sont des démons»
Planifier ses vacances dans un monde en crise: comment voyager tranquille ?
«La Suisse prend une direction désastreuse», estime le chef de l'UDC
Découvrez les notes des joueurs de la Nati