La vice-présidente du Centre Valais romand Lysiane Tissières-Premand est proposée pour reprendre la présidence du parti, à l'occasion du congrès destiné à renouveler les organes le 27 mai à Leytron. Laurent Bagnoud (nouveau) et Mathieu Giroud, déjà en fonction, sont appelés à rejoindre la présidence.

Lysiane Tissières-Premand s'apprête à devenir la première femme à accéder à la présidence du Centre Valais romand. ATS

Keystone-SDA ATS

Avec ces choix, le Comité directeur propose une nouvelle équipe représentative et expérimentée avec une femme à sa tête, une première, se félicite le parti jeudi dans un communiqué.

Lysiane Tissières-Premand, 42 ans, s’engage depuis dix ans dans la vie politique du canton. Conseillère générale pendant huit ans à Sierre, cette mère de famille a fait partie du groupe de réflexion visant au renouveau du PDCVr et a été élue à la vice-présidence du parti en mars 2024.

Spécialiste en communication et en relations publiques, elle a participé activement à de nombreuses compagnes cantonales et fédérales. Elle est par ailleurs membre du Comité central de la Fédération suisse de gymnastique.

Laurent Bagnoud a été élu dans deux communes, d’abord au Conseil général de Sierre, puis à l’exécutif de Crans-Montana. Il connaît en profondeur les rouages de l’Etat du Valais, puisqu’il a siégé au Parlement cantonal et occupé le poste de secrétaire général du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, précise le parti.

Mathieu Giroud, vice-président en fonction, a été membre du Comité et vice-président des JDC Suisse, député suppléant et candidat aux élections fédérales de 2019. Il a également participé aux travaux du groupe de réflexion et dirigé la campagne des JDCVr pour les élections fédérales 2023.