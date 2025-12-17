  1. Clients Privés
Conseil d’Etat Le Centre Vaud soutient l'UDC Jean-François Thuillard

ATS

17.12.2025 - 10:31

Réuni mardi soir en assemblée générale, le Centre Vaud a arrêté sa position en vue de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 8 mars. Il a décidé à l'unanimité de soutenir le candidat de l'Alliance vaudoise, l'UDC Jean-François Thuillard.

Le Centre Vaud soutient la candidature de l'UDC Jean-François Thuillard pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat (archives).
Le Centre Vaud soutient la candidature de l'UDC Jean-François Thuillard pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 10:31

17.12.2025, 11:03

Alors que plus de 87% de ses membres étaient présents, le Centre, membre de l'Alliance vaudoise aux côtés du PLR et de l'UDC, a annoncé dans un communiqué soutenir «avec enthousiasme» et «sans aucune voix contraire» le candidat UDC qui se présente à la succession de la socialiste Rebecca Ruiz.

Député et ex-président du Grand Conseil, Jean-François Thuillard a été le premier candidat à sortir du bois. Il a d'ores et déjà reçu le soutien du PLR. Le Parti socialiste a choisi pour sa part de présenter l'ancien conseiller national Roger Nordmann pour défendre le siège de sa camarade socialiste. La gauche radicale lance elle la conseillère communale lausannoise d'Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko.

Conseil d'Etat vaudois. Les socialistes choisissent Roger Nordmann comme candidat à la succession de Ruiz

Conseil d'Etat vaudoisLes socialistes choisissent Roger Nordmann comme candidat à la succession de Ruiz

