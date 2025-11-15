  1. Clients Privés
«Une majorité nuirait à la Suisse» Le Centre veut reprendre son deuxième siège au Conseil fédéral

ATS

15.11.2025 - 11:06

Le Centre veut progresser lors des élections fédérales 2027 et ainsi pouvoir revendiquer un deuxième fauteuil au Conseil fédéral. Ni la gauche, ni la droite ne doivent avoir la majorité au gouvernement, a argumenté samedi le président du parti Philipp Matthias Bregy.

Pour Philipp Matthias Bregy, le gouvernement suisse doit être équilibré et ne pas pencher à gauche, ni à droite.
Pour Philipp Matthias Bregy, le gouvernement suisse doit être équilibré et ne pas pencher à gauche, ni à droite.
ATS

Keystone-SDA

15.11.2025, 11:06

15.11.2025, 11:20

Une telle majorité nuirait à la Suisse, a déclaré le président lors de l'assemblée des délégués du parti à Granges (SO). «Au Conseil fédéral, il faut une coopération entre les différentes forces politiques, et non des blocs qui imposent des décisions par idéologie.»

Pour M. Bregy, la Suisse se trouve à la croisée des chemins. Beaucoup de choses sont au point mort. Se cacher ou rester immobile ne sont plus des options. Le pays a besoin de forces constructives et le Centre en est une.

Il représente actuellement le troisième groupe parlementaire le plus important à Berne, a poursuivi Philipp Matthias Bregy: «J'ai l'objectif que l'on soit le troisième parti en termes d'électeurs en 2027». Une déclaration approuvée par les applaudissements des délégués.

