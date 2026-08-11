Le chômage des jeunes a progressé au niveau mondial l'an dernier, avec certaines des plus fortes hausses observées dans les économies à revenu élevé alors que l'intelligence artificielle est en plein essor, selon l'Organisation internationale du travail (OIT) mardi.

Trouver un emploi est un défi toujours plus grand pour les jeunes dans le monde. Photo d'illustration.

Marché du travail Le chômage des jeunes dans le monde a augmenté l'an dernier (OIT)

Le rapport annuel de l'OIT sur l'emploi des jeunes montre que le taux de chômage mondial des 15-24 ans a atteint 12,4% en 2025, contre 12,3% en 2024, soit 67 millions de personnes sans emploi.

Dans le même temps, la part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) a aussi légèrement augmenté pour atteindre 20%, soit plus de 257 millions de personnes.

Selon l'OIT, le taux de chômage des jeunes devrait rester stable en 2026 et 2027, à 12,3%.

Malgré cette apparente stabilité, l'organisation est inquiète: lorsque le taux de chômage et le taux de NEET «augmentent simultanément, nous tirons la sonnette d'alarme», a déclaré Sara Elder, une responsable du Département des politiques de l'emploi à l'OIT, lors de la présentation du rapport à la presse.

Entre 2023 et 2025, le taux de chômage des jeunes a augmenté dans huit des onze sous-régions du monde.

«Le ralentissement de la croissance économique, la faiblesse des créations d'emplois, les tensions géopolitiques et l'accélération des changements technologiques conduisent les pays vers une nouvelle crise de l'emploi des jeunes», prévient l'OIT.

Entre 2023 et 2025, les plus fortes hausses du taux de chômage des jeunes ont été enregistrées en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et en Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest.

Le rapport montre que les évolutions technologiques, notamment la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA), transforment les perspectives d'emploi des jeunes.

Le recul de nombreux emplois de qualification intermédiaire rend plus difficile l'accès des jeunes à des carrières stables.

Selon le rapport, les emplois qui constituaient traditionnellement une porte d'entrée sur le marché du travail pour les jeunes – notamment les emplois de bureau et administratifs, les métiers des services et de la vente, les emplois liés à l'industrie manufacturière ainsi que certaines professions techniques – sont en diminution.

«6,1% des emplois occupés actuellement par des jeunes de 15 à 29 ans se situent dans des professions fortement exposées aux changements liés à l'IA», a déclaré aux journalistes Sukti Dasgupta, directrice du Département de l'emploi, des compétences et des entreprises durables de l'OIT.

«Si 10% de ces emplois exposés à l'IA venaient à disparaître, 5,6 millions de jeunes actifs, principalement dans les pays à revenu élevé, seraient confrontées au chômage, à un changement de métier ou à une sortie du marché du travail», a-t-elle souligné.