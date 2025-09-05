  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Le chantier archéologique du Bois de Finges ouvre ses portes

ATS

5.9.2025 - 15:13

Au coeur du bois de Finges se trouve le chantier archéologique de Pfyngut. Les 13 et 14 septembre, des portes ouvertes permettront au public d'y découvrir des vestiges de l'Age du Fer, de l'Antiquité et du Moyen-Age, révélés grâce aux fouilles entreprises dans la fôret que traversera l'autoroute A9.

Le chantier archéologique de Pfyngut se niche au coeur du Bois de Finges, en Valais. (image d'archive)
Le chantier archéologique de Pfyngut se niche au coeur du Bois de Finges, en Valais. (image d'archive)
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 15:13

05.09.2025, 15:23

Il est à cheval sur les districts de Sierre et de Loèche. Et il doit accueillir l'autoroute A9 qui doit relier le Bas et le Haut-Valais. Mais le Bois de Finges est aussi le lieu qui a accueilli la bataille du même nom survenue en mai 1799.

Un grand nombre d'objets – tels que des balles, pierres à fusil et restes de vêtements – dispersés lors des affrontements ont été retrouvés sur le site archéologique, indique le canton du Valais dans un communiqué publié vendredi. Des restes humains de quelque quinze individus «hâtivement enterrés après les combats, parfois avec habits et accessoires» ont aussi été dégagés. En plus, le site a révélé des vestiges de bâtiments, chemins ou encore fosses de stockage, qui datent de l'Age de fer, de l'Antiquité et du Moyen-Age.

Venise. Véritable énigme, le lion de la place Saint-Marc viendrait-il de Chine?

VeniseVéritable énigme, le lion de la place Saint-Marc viendrait-il de Chine?

Un pan de l'histoire du canton

Afin que le public puisse s'imprégner de ces découvertes, des visites guidées – menées en français et en allemand – et des animations sont prévues. Le public pourra aussi en savoir plus sur les méthodes utilisées et le quotidien d'une fouille archéologique.

Les fouilles ont débuté en 2004 et devraient se poursuivrent jusqu'en 2026. «Couvrant une très vaste superficie, la fouille de Pfyngut sur le chantier de l'autoroute A9 permet de restituer l'évolution d'un terroir valaisan, avec l'appui de recherches sur l'environnement, la géologie et l'histoire des lieux», écrit encore le Canton.

Les plus lus

Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
«Poignardée à plusieurs reprises» : une enseignante entre la vie et la mort
Droits de douane: les États-Unis accueillent Parmelin sans enthousiasme
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Un cycliste de 16 ans meurt dans un accident de la route
«Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»