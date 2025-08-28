La pose de la première pierre de l'espace détente du Centre sportif de Verbier (VS) a officiellement eu lieu jeudi. Attendu de longue date et devisé à 69 millions de francs, le projet doit aboutir en 2028.

La station de Verbier, commune de Val de Bagnes (VS), devrait avoir un Centre sportif rénové et avec un nouvel espace détente d'ici à 2038. (image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

Une stèle gravée des armoiries communales et bénie par le curé de la paroisse de Bagnes est désormais visible sur le site. «C'est un moment important. Il y a longtemps que les gens de la région attendent ce nouveau centre sportif», a déclaré à Keystone-ATS Fabien Sauthier, président de la commune de Val de Bagnes, en marge de la cérémonie.

Aussi pensé comme un enrichissement de l'offre touristique de la région, le futur espace détente viendra s'ajouter au complexe omnisports déjà existant. Si l'origine du projet remonte à 2011 – date de l'octroi d'un crédit d'engagement de 44,8 millions – sa réalisation a été retardée.

En plus des longues procédures propres à une entreprise d’une telle envergure, une partie des infrastructures déjà construites avaient été ravagées par un incendie en 2017.

L'incident avait contraint la commune à revoir entièrement le projet, auquel «tout le monde a adhéré, le Conseil général aussi», a expliqué Fabien Sauthier. Le Centre a d'ailleurs été pensé «pour tout le monde et pas que pour Verbier», a-t-il également noté. «On montre une volonté forte de faire quelque chose pour que la station soit attractive et vivante.»

Equipements modernes et attractifs

Le projet actuel mise sur cinq espaces modernes répartis sur trois niveaux. En plus de l'espace avec piscine – un bassin intérieur de 25 mètres de long – et de l'espace spa, le public pourra profiter d'un fitness, d'un restaurant et d'une surface extérieure aménagée. Le bâtiment sera construit avec des matériaux locaux tels que de la pierre de Salvan et du bois indigène.

«Sans un centre sportif et de détente, il manque quelque chose à Verbier», a souligné Fabien Sauthier. Il s'agit de penser au tourisme quatre saisons et aux personnes qui apprécient venir dans la région en été.

«Il n'y a pas de raison que les gens ne s'approprient pas le centre sportif», selon le président de la commune. Ce dernier s'est également montré optimiste sur le calendrier actuel du chantier. Les recours sur la procédure d'autorisation de construire qui avaient été déposés en 2019 ont été levés et une partie des soumissions sont déjà rentrées.

Discussion avec les habitants

«Nous avons discuté avec la population, trouvé des solutions», a fait savoir Fabien Sauthier, soulignant que la refonte globale du projet avait pu faire peur en raison de la taille des infrastructures. Même si «cela ne va pas atténuer les bruits», la pose de la première pierre est «un signe clair que le chantier est sur de bons rails.»

Une journée portes ouvertes est organisée ce samedi 30 août. La population pourra visiter le chantier, mais aussi échanger avec les autorités et les architectes.