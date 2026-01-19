  1. Clients Privés
Valais Le chauffage à distance débarque à Conthey

ATS

19.1.2026 - 17:10

La commune de Conthey se dote du chauffage à distance. Un premier raccordement, en fonction depuis décembre, a été inauguré, ce lundi. Il relie le nouveau centre logistique d'une importante entreprise de transports helvétique.

Le chauffage à distance va progressivement se déployer sur Conthey lors des dix prochaines années (photo d'illustration).
Le chauffage à distance va progressivement se déployer sur Conthey lors des dix prochaines années (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.01.2026, 17:10

D’ici à 2035, l’objectif est d’alimenter en chaleur près de 9100 ménages situés entre Vétroz et Sion-Ouest. Grâce à un investissement de 70 millions de francs, ce réseau permettra, à terme, d'éviter l'émission de 14'000 tonnes de CO2 par an et de générer 90 Gwh de chaleur.

Pour la conseillère communale de Conthey, Stéphanie Germanier, il s’agit d’une étape significative en vue de décarboner sa commune: «la planification énergétique communale est un enjeu capital en vue d’atteindre les objectifs fixés par le canton du Valais», a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse, lundi. «Notre devoir est de fournir aux entreprises ainsi qu’aux citoyens des solutions permettant de réduire leur recours aux énergies fossiles.»

Raccorder 37'600 ménages

Pour Philippe Varone, président de Sogaval SA qui finance les projets de chauffage à distance (CAD) en Valais central, c'est une vision initiée en 2010 qui se concrétise: «Le déploiement de ces réseaux interconnectés devient une réalité. Pour donner suite à la mise en service du CAD de Sion est, les secteurs ouest et nord sont activés en ce début d'année 2026. La planification se poursuit avec l’interconnexion de la zone ouest, d'ici 2030, suivie de celle du nord à l'horizon 2035.»

«Collaboration active». Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros

«Collaboration active»Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros

Sur mandat de Sogaval, OIKEN, la société née de la fusion de l’Energie de Sion-Région et Sierre Energie, travaille sur 14 projets de réseau de chauffage à distance sur sa zone de desserte, dont sept déjà en service ou en phase de réalisation. L’investissement total planifié se monte à 420 millions de francs pour raccorder l’équivalent de 37’600 ménages et remplacer 1800 chaudières fossiles par de l'énergie renouvelable et locale.

