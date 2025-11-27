  1. Clients Privés
Remise de l'étendard Le chef de l'armée Thomas Süssli passe le témoin à son successeur

ATS

27.11.2025 - 16:42

Le chef de l'armée démissionnaire Thomas Süssli a passé jeudi le témoin à son successeur, le divisionnaire Benedikt Roos. La remise de l'étendard, qui symbolise le changement à la tête de l'armée, a eu lieu dans la salle du Conseil cantonal de Lucerne.

Thomas Süssli était à la tête de l'armée depuis 2020 (archives).
Thomas Süssli était à la tête de l'armée depuis 2020 (archives).
sda

Keystone-SDA

27.11.2025, 16:42

Benedikt Roos prendra ses fonctions le 1er janvier et sera promu simultanément au grade de commandant de corps, a indiqué le Département fédéral de la défense dans un communiqué. M. Roos, 60 ans, est un officier de carrière. Depuis 1997, il a exercé différentes fonctions au sein de l'armée. Il est commandant des Forces terrestres depuis août 2024.

Thomas Süssli était à la tête de l'armée depuis 2020. Ancien banquier et informaticien, il n'était devenu officier de carrière qu'en 2015. Sa démission était intervenue dans un contexte tendu, un mois après celle de l'ancienne ministre de la défense Viola Amherd.

