Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mardi à des «négociations» pour un arrêt immédiat du conflit au Soudan. Il a mis en garde contre une crise «en train de devenir incontrôlable».

La guerre civile oppose depuis avril 2023 le général al-Burhane (au centre, archives), commandant de l'armée et dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'Etat de 2021, et son ancien allié le général Mohamed Daglo. ATS

Keystone-SDA ATS

Le Portugais a exhorté les parties au conflit à «venir à la table des négociations, (et) mettre fin à ce cauchemar de violence, maintenant». «La crise horrifiante au Soudan (...) est en train de devenir incontrôlable», a-t-il ajouté.

Selon une source gouvernementale à Port Soudan, le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée soudanaise, Abdel-Fattah Al-Burhane, va étudier mardi une proposition de trêve portée par les Etats-Unis dans le conflit qui ensanglante le pays depuis plus de deux ans.