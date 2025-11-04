  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gouvernement Le chef de l'ONU appelle à mettre fin au «cauchemar de la violence» au Soudan

ATS

4.11.2025 - 09:43

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mardi à des «négociations» pour un arrêt immédiat du conflit au Soudan. Il a mis en garde contre une crise «en train de devenir incontrôlable».

La guerre civile oppose depuis avril 2023 le général al-Burhane (au centre, archives), commandant de l'armée et dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'Etat de 2021, et son ancien allié le général Mohamed Daglo.
La guerre civile oppose depuis avril 2023 le général al-Burhane (au centre, archives), commandant de l'armée et dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'Etat de 2021, et son ancien allié le général Mohamed Daglo.
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 09:43

04.11.2025, 09:52

Le Portugais a exhorté les parties au conflit à «venir à la table des négociations, (et) mettre fin à ce cauchemar de violence, maintenant». «La crise horrifiante au Soudan (...) est en train de devenir incontrôlable», a-t-il ajouté.

Selon une source gouvernementale à Port Soudan, le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée soudanaise, Abdel-Fattah Al-Burhane, va étudier mardi une proposition de trêve portée par les Etats-Unis dans le conflit qui ensanglante le pays depuis plus de deux ans.

Les plus lus

Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?
«Les démocrates n'ont clairement pas les leaders dont ils ont besoin»
Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme
Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
«Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram