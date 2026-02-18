Marco Rubio, à gauche sur le cliché, doit s'entretenir avec Benyamin Netanyahou, à droite (archives). ATS

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se rendra en Israël le 28 février, en pleines tensions avec l'Iran, a annoncé mercredi à l'AFP un responsable américain. Il doit s'entretenir avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.

Keystone-SDA ATS

Le déplacement du secrétaire d'Etat américain interviendra une semaine après la réunion inaugurale jeudi à Washington du «Conseil de paix» du président américain Donald Trump et alors que les Etats-Unis affirment que l'Iran serait «bien avisé» de conclure un accord afin d'éviter des frappes américaines.

Benyamin Netanyahou, qui s'était rendu à Washington la semaine dernière pour des discussions avec Donald Trump, est partisan de la ligne dure contre la République islamique.

Le président américain a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissaient pas à un accord sur le programme nucléaire iranien.

Poursuite des négociations

Les Etats-Unis et l'Iran, ennemis depuis quatre décennies, ont repris le 6 février à Oman leurs discussions, les premières depuis une guerre en juin, déclenchée par Israël et à laquelle s'était brièvement joint Washington pour frapper des installations nucléaires iraniennes.

Ils ont achevé mardi à Genève une deuxième session de pourparlers indirects, via une médiation omanaise, dans un contexte d'intensification du déploiement militaire américain dans le golfe Persique.

A l'issue de cette séance, les deux pays ont fait savoir qu'ils allaient poursuivre les discussions – gelées en juin par la guerre de 12 jours – mais ont souligné être loin d'avoir rapproché leurs positions.