Face aux critiques, le chef des Forces aériennes défend l'achat des F-35

L'achat d'avions de combat F-35 par la Suisse fait l'objet de critiques. Le chef des Forces aériennes Peter Merz défend cette décision et souligne la nécessité de ces jets pour la sécurité nationale.

Un avion de combat de type F-35 de l'US Air Force décolle de la base aérienne américaine de Spangdahlem pendant l'exercice de l'armée de l'air «Air Defender 2023». Boris Roessler/dpa

Philipp Dahm

Il y a presque trois ans, la Suisse a décidé d'acheter 36 avions de combat F-35 à l'entreprise américaine Lockheed Martin. Les coûts s'élèvent à six milliards de francs et le premier jet doit arriver en Suisse en 2030. Mais la décision reste controversée, écrit «watson».

Les critiques à l'encontre de cette acquisition ont augmenté, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis. Des doutes subsistent quant à la possibilité de respecter le cadre financier, et la politique étrangère imprévisible des Etats-Unis suscite des inquiétudes supplémentaires.

Le président du PLR Thierry Burkart a exprimé dans le Tages-Anzeiger des doutes sur la fiabilité des Etats-Unis et a plaidé pour un renforcement de l'industrie européenne de l'armement.

Trump, un «fou furieux d'extrême droite»

Le coprésident du PS Cédric Wermuth est allé encore plus loin en qualifiant Trump de «fou d'extrême droite» avec lequel il ne faut pas faire de commerce d'armes. Il a demandé l'arrêt des contrats d'armement avec les Etats-Unis, ce qui concernerait également le système de défense sol-air Patriot.

Le chef de l'armée de l'air Peter Merz s'oppose avec véhémence à cette critique. Dans un post Facebook, il critique le fait que les experts qui attaquent le F-35 en raison de développements géopolitiques le fassent sans comprendre les détails techniques, ce qu'il qualifie de «presque insupportable». Il demande aux politiques de garder la tête froide et de reconnaître l'importance du F-35 pour la Suisse.

Merz argumente que la Suisse ne peut pas produire ses propres avions de combat et qu'elle est donc dépendante des importations. Le F-35 est le seul avion de combat occidental à être à la pointe de la technologie. L'Europe est très en retard dans le développement d'avions de combat, et le F-35 est le meilleur choix pour la Suisse.

Le Département de la défense soutient Merz

La dépendance vis-à-vis de la technologie américaine est également abordée. Merz souligne que tous les avions de combat occidentaux dépendent de la technologie américaine et qu'il serait déraisonnable de se retirer du contrat d'achat. Les actuels avions F/A-18 seront bientôt retirés du service et sans le F-35, la Suisse ne pourrait plus sécuriser son espace aérien de manière autonome.

Peter Merz devant un F-35 italien en mars 2022 à Emmen. KEYSTONE

Le Département de la défense soutient également le point de vue de Merz. Il rassure les esprits en affirmant que les Etats-Unis respecteront les traités et déconseille de s'en retirer. Une résiliation du traité affaiblirait considérablement la capacité de défense de la Suisse.

Merz, qui quittera bientôt ses fonctions, met en garde contre l'insuffisance des capacités de défense de la Suisse. Il demande un meilleur équipement de l'armée et critique la discussion sur les détails techniques du F-35, qu'il considère comme une diversion par rapport aux véritables défis.

Le rédacteur a écrit cet article à l'aide de l'IA*.