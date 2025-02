Après des années d'engagement à succès pour les familles de paysans, le conseiller national st-gallois Markus Ritter (Le Centre) vise la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Les chances de l'agriculteur bio d'Altstätten (SG) d'y parvenir le 12 mars sont bonnes.

Agé de 57 ans, le représentant de la vallée du Rhin est considéré sous la coupole fédérale comme un lobbyiste influent, à succès et au large réseau. Lui-même se met en scène comme un homme d'action. Il s'est lancé dans la course au gouvernement en premier, après que les principaux papables centristes y ont renoncé.

Favori par notoriété

Véritable poids lourd de la politique fédérale, Markus Ritter fait figure de favori dans cette élection. En cas d'accession au Conseil fédéral, l'exécutif compterait un deuxième St-Gallois après Karin Keller-Sutter (PLR). Cependant, la perspective de cette doublette pourrait aussi constituer un handicap pour lui. En outre, quatre conseillers fédéraux sur sept auraient dès lors des origines agricoles.

Markus Ritter dirige une exploitation bio et détient un diplôme de haute école spécialisée en ingénierie économique. Il a cédé la gestion opérationnelle de sa ferme à ses deux fils il y a quelques années, mais leur donne régulièrement un coup de main. «Le travail dans les étables me détend et me maintient en forme», a-t-il dit récemment dans une émission de télévision. Dans ses loisirs, il pratique l'apiculture, la randonnée et le jass.

Peu d'affinités avec le DDPS

Le St-Gallois se dit «prêt à changer de rôle», en reprenant le département fédéral de la défense (DDPS) qui semble promis au futur élu. Il entend y mettre la main à la pâte et y investir toutes ses forces pour régler les problèmes du DDPS, a-t-il déclaré dans les titres Tamedia.

Dans les coulisses du Palais fédéral, il se murmure que ce département n'est pas son premier choix et qu'il s'est peu penché jusqu'à présent sur les domaines du sport et de la politique de sécurité, que recouvre le DDPS. «Il a une priorité thématique et voit presque tous les dossiers dans une perspective agricole», confie à Keystone-ATS une conseillère nationale qui souhaite garder l'anonymat.

Conservateur

De manière générale, Markus Ritter s'illustre par une attitude conservatrice face aux questions de société. Lors des élections fédérales de 2023, il n'a accordé de 30% de soutien à une société libérale dans son profil d'évaluation politique sur Smartspider. Il s'oppose à la légalisation du cannabis, à l'aide active au suicide par des médecins et à l'introduction d'un troisième genre pour les personnes non binaires.

Le conseiller national accorde beaucoup d'importance à une politique étrangère ouverte (70 points sur 100) ainsi qu'à une extension de l'Etat social (60 points) et à une politique économique libérale (idem). Il soutient la revente d'armes suisses en cas de guerre d'agression violant le droit international. De plus, il est «plutôt favorable» à un renforcement de la collaboration de la Suisse avec l'OTAN.

Membre de la puissante commission de l'économie et des redevances depuis des années, il s'est battu avec succès contre les coupes dans les paiements directs aux paysans et contre un durcissement des conditions environnementales que la gauche voulait imposer aux agriculteurs. Son narratif reste inchangé: derrière chaque exploitation agricole, il y a une famille.

Habile stratège, mais plutôt rancunier

Markus Ritter est considéré comme un habile stratège. L'Union suisse des paysans (USP), qu'il préside, s'est alliée avec trois organisations économiques depuis 2022. Résultat, ces alliances l'ont emporté contre l'initiative pour des multinationales responsables et contre des charges environnementales plus lourdes dans la politique agricole. Auparavant, ces acteurs s'entraidaient déjà.

Des voix critiques reprochent à Markus Ritter d'être rancunier. Selon une conseillère nationale, l'engagement de ses adversaires politiques pour deux initiatives agricoles qu'il a combattues avec succès a nui à leur collaboration par la suite. Le St-Gallois ne tolèrerait pas non plus les voix discordantes au sein de l'USP.

La droite l'apprécie

Dans son canton, toutefois, les politiciens bourgeois l'apprécient. «Il a beaucoup d'expérience politique, est intelligent et très compétent», salue le conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG). «C'est clair: il a tout ce qu'il faut pour être un bon conseiller fédéral», ajoute-t-il.

D'autres parlementaires acquiescent et soulignent que ses compétences dépassent la politique agricole. Ils le considèrent comme un vrai bourgeois, un pragmatique qui maîtrise les dossiers et se montre apte au compromis.

A Berne, sa candidature n'en a pas moins surpris plusieurs collègues qui ne lui voyaient pas un profil de conseiller fédéral. Son expérience d'exécutif se limite à la municipalité de sa commune, dans laquelle il a siégé à partir de 1993. L'ancien démocrate-chrétien est conseiller national depuis 2011.