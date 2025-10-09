Le chemin de fer BAM (Bière-Apples-Morges) a fêté jeudi ses 130 ans entre Morges et Bière. Les Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC) avaient convié le public à une matinée de célébration à bord d'un train spécial parti de Morges en direction de Bière. La conseillère d'Etat en charge de la mobilité Nuria Gorrite était présente pour les festivités.

Un train de la compagnie des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) circulant sur la ligne Bière-Apples-Morges (BAM) à Vufflens-le-Château. ATS

«Cela fait depuis 1895 que la ligne de chemin de fer BAM tisse des liens à travers les paysages du district morgien. Il est un trait d'union entre les villages, un fil rouge qui relie les générations, l'économie régionale et la modernité», écrivent les MBC dans un communiqué.

La partie officielle s'est tenue à la mi-journée à l'atelier ferroviaire de Bière, avec notamment une allocution de la ministre socialiste des transports. Sur inscription, le public pouvait monter dans le train spécial pour rejoindre la cérémonie au pied du Jura.

L'importance de la place d'armes

L'élan initial pour la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Bière à Morges fut donné par l'importance que revêtait la place d'armes de Bière en 1873 déjà. Celle-ci requérait en effet le transport de troupes, d'équipement et de matériel. Il existait aussi à l'époque des besoins pour des transports de bois et pour l'agriculture, entre le pied du Jura et les rives du lac Léman.

Ce qui était à l'origine le BAM a d'abord été un chemin de fer à vapeur. Son électrification est intervenue plus tard, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Une activité de camionnage a aussi fait son apparition dans les années 1920. Le bus est, lui, arrivé plus tard. La raison sociale a été modifiée en Transports de la région Morges Bière Cossonay SA (MBC) en 2003.

Actuellement, la compagnie gère seize lignes de bus, deux lignes de chemin de fer et un funiculaire. Son réseau de transports publics relie 59 localités du district de Morges.