Humanitaire La Croix-Rouge va couper environ 240 postes au siège à Genève

ATS

17.10.2025 - 21:17

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) va couper environ 240 postes au siège de Genève. En juillet dernier, il avait annoncé une coupe de 17% du budget, soit 300 millions de francs, pour passer à 1,8 milliard l'année prochaine.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est contraint de couper des centaines de postes au siège à Genève (archives).
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est contraint de couper des centaines de postes au siège à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 21:17

17.10.2025, 21:24

Vendredi après-midi, une source proche du dossier articulait à Keystone-ATS le chiffre de 200 à 300 personnes affectées, dont 95 départs volontaires. Quelques heures plus tard, la Tribune de Genève a parlé de 240 suppressions.

Un chiffre confirmé par plusieurs porte-parole de l'organisation. «Environ 240 personnes sont affectées», a dit à Keystone-ATS l'un d'entre eux. Le budget doit encore être avalisé en novembre par l'Assemblée, organe suprême, raison pour laquelle le chiffre pourrait encore être révisé. De premiers licenciements ont été notifiés cette semaine.

Gaza. La présidente du CICR ne «voit pas d'alternative» au cessez-le-feu

GazaLa présidente du CICR ne «voit pas d'alternative» au cessez-le-feu

Le CICR avait déjà dû réduire son dispositif en 2023. L'organisation avait été confrontée à des difficultés qui avaient fait passer son budget de 2,8 à 2,1 milliards de francs. Quelque 4500 postes avaient ensuite été supprimés.

