  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proche-Orient Le CICR va soutenir l'application de l'accord Israël-Hamas

ATS

10.10.2025 - 10:50

Le CICR va aider à réunir les otages israéliens et les détenus palestiniens avec leurs proches selon l'accord entre Israël et le Hamas. Celui-ci doit constituer «un tournant après deux ans d'horreur impensable», a dit vendredi sa présidente Mirjana Spoljaric à Genève.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric demande aux parties à l'accord entre Israël et le Hamas d'honorer leurs engagements (archives).
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric demande aux parties à l'accord entre Israël et le Hamas d'honorer leurs engagements (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 10:50

10.10.2025, 10:52

Cette situation offre une opportunité de sauver des populations et de diminuer les souffrances, ajoute-t-elle. Les collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et en Israël oeuvreront au dispositif.

«D'un point de vue de la logistique et de la sécurité, c'est énorme par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de l'organisation Christian Cardon. L'accord prévoit le retour de 47 otages vivants ou décédés et celui de plus de 1900 détenus palestiniens, dans un délai qui anticipe cette opérationnalisation lundi ou mardi prochain.

«Il y a une volonté d'aller rapidement» chez les parties au conflit, ajoute le porte-parole qui garantit que «nous sommes prêts». «La pression est énorme et il faut se préparer à toute surprise de dernière minute», dit-il. Délégués, mais aussi experts médicaux et psychologiques seront actifs.

Proche-Orient. Le président palestinien souhaite «paix et stabilité» avec Israël

Proche-OrientLe président palestinien souhaite «paix et stabilité» avec Israël

Prudence

L'organisation reste prudente. «Il n'y a pas encore de cessez-le-feu, ni de libérations, ni d'entrée massive d'aide humanitaire», fait remarquer M. Cardon. «Tout cela reste encore hypothétique», a-t-il encore dit.

Le CICR souhaite de même pouvoir acheminer de l'aide dans la bande de Gaza en toute sécurité. Jeudi, il a pu distribuer du matériel médical et des médicaments dans la ville de Gaza à l'hôpital du Croissant-Rouge palestinien pour la première fois depuis le départ provisoire de ses collaborateurs de cette partie au nord du territoire palestinien il y a une dizaine de jours.

Le porte-parole parle de «la détresse des familles encore présentes». Certaines ont refusé de suivre l'ordre évacuation israélien de la ville de Gaza. Soit parce qu'elles ne le peuvent pas, soit parce qu'elles veulent rester près des débris de leur habitation où se trouvent parfois encore des cadavres qui n'ont pu être récupérés.

Gaza. L’ONU dévoile son plan pour les 60 premiers jours du cessez-le-feu

GazaL’ONU dévoile son plan pour les 60 premiers jours du cessez-le-feu

Garantir l'accès

Désormais, il faut que «tout le monde puisse avoir accès» à de l'assistance sur l'ensemble de ce territoire, insiste le porte-parole. Y compris les personnes âgées.

«Les prochains jours seront cruciaux», dit de son côté la présidente de l'organisation. Elle appelle les parties à l'accord à honorer leurs engagements sur le cessez-le-feu, le retour des otages et des détenus, de même que sur l'assistance humanitaire.

Les plus lus

Le prix Nobel de la paix décerné à Maria Corina Machado
Propos chocs : Donald Trump persiste et signe
Conflit avec Brad Pitt : les nouvelles révélations d’Angelina Jolie
Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart
«Cela m'affecte, je ne suis qu'un être humain»
«La femme aux clés allemandes» identifiée 21 ans après sa mort