«Pas assez équipés», possible «trucage»: les F-35 font de plus en plus débat

La commission de gestion du Conseil national aurait ordonné une «inspection» au sujet des avions de combat américains F-35 commandés par la Suisse, dont les coûts menacent d'exploser, annonce la presse dominicale alémanique. Ladite commission communiquera à ce sujet mardi, a indiqué à Keystone-ATS son président Erich Hess (UDC/BE).

Un avion de combat de type F-35 de l'US Air Force décolle de la base aérienne américaine de Spangdahlem pendant l'exercice de l'armée de l'air "Air Defender 2023". Boris Roessler/dpa

Keystone-SDA ATS

La Sonntagszeitung, le SonntagsBlick et la NZZ am Sonntag se sont tous les trois penchés sur le sujet brûlant des F-35, dont l'opportunité de l'acquisition fait de plus en plus débat sous la Coupole fédérale mais aussi dans la population. Aujourd'hui, le prix d'achat de ces 36 appareils ne paraît plus coulé dans le marbre.

Mercredi, le Conseil fédéral a indiqué que la Suisse s'en tenait au prix fixe négocié lors de la commande en 2021, soit 6 milliards de francs, alors que les Etats-Unis invoquent «un malentendu» et réclament 650 millions à 1,3 milliard de dollars supplémentaires.

Insuffisamment équipés

Outre le prix des appareils, il apparaît aujourd'hui que les F-35 ont été commandés avec un équipement insuffisant, relate le SonntagsBlick, se basant sur des indiscrétions d'un initié. Ainsi, pour un tiers des appareils, les bombes ne sont pas incluses dans la commande. Il manque également des missiles air-air de moyenne portée Amraam, qui doivent être acquis séparément. Un seul missile air-air de courte portée Sidewinder est en outre prévu par avion.

«Ce n'est pas un secret que les F-35 sont équipés de façon rudimentaire», a confirmé à Keystone-ATS la présidente de la commission de sécurité du Conseil national Priska Seiler Graf (PS/ZH).

Dans le SonntagsBlick, le chef de la communication d'Armasuisse Kaj-Gunnar Sievert – pas joignable dimanche par Keystone-ATS – a fait savoir que la Suisse devait à nouveau se procurer «certains systèmes d'armement», mais que tout cela «avait été planifié».

Mme Seiler Graf était initialement favorable à la mise en place d'une commission d'enquête parlement (CEP) sur le sujet. Mais comme elle estime aujourd'hui qu'une telle idée, soutenue par le PS et les Verts, ne recueillerait pas de majorité, elle juge qu'une vérification par la commission de gestion est une alternative viable. Mais «s'il s'avère dans ce cadre qu'il y a eu tromperie, on devra à nouveau discuter», ajoute-t-elle.

La députée socialiste critique le fait selon elle que «tout a été fait pour que les coûts d'acquisition apparaissent aussi bas que possible, plus bas qu'ils ne le sont en réalité. Dès le début, il y a eu trucage», dit-elle.