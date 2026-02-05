Le comité directeur parti NEO (le centre social-libéral du Haut-Valais) a choisi de quitter Le Centre Suisse. Il veut prendre son indépendance avec le parti national. Une assemblée générale devra encore valider ce choix.

Le parti NEO compte actuellement sept députés au Grand Conseil valaisan (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«La structure politique du Haut-Valais a profondément changé. Cette nouvelle réalité exige de la cohérence plutôt que des compromis et une orientation claire», précise NEO, dans un communiqué de presse diffusé jeudi.

Une assemblée générale prévue le 19 février devra entériner cette décision. Deux tiers des votants devront l'accepter pour qu'elle devienne réalité.

Un avenir avec le PLR?

«L'analyse des derniers mois a montré que la coopération actuelle aux niveaux cantonal et national avec Le Centre ne répond plus à ces exigences», précise le parti, allié historique du Centre du Haut-Valais et dont le poids politique se monte à 25% des votants et des sièges dans les conseils communaux, dans la partie germanophone du canton. Il compte également sept députés au Grand Conseil.

Pour l'avenir, NEO dit vouloir «miser sur des partenariats d'égal à égal» Dans une interview accordée au Walliser Bote en décembre 2025, Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen, alors présidente démissionnaire du parti, avait laissé une porte ouverte à un rapprochement avec le PLR.