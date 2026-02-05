  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Haut-Valais Le comité directeur du parti NEO divorce du Centre Suisse

ATS

5.2.2026 - 17:12

Le comité directeur parti NEO (le centre social-libéral du Haut-Valais) a choisi de quitter Le Centre Suisse. Il veut prendre son indépendance avec le parti national. Une assemblée générale devra encore valider ce choix.

Le parti NEO compte actuellement sept députés au Grand Conseil valaisan (photo d'illustration).
Le parti NEO compte actuellement sept députés au Grand Conseil valaisan (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.02.2026, 17:12

05.02.2026, 17:28

«La structure politique du Haut-Valais a profondément changé. Cette nouvelle réalité exige de la cohérence plutôt que des compromis et une orientation claire», précise NEO, dans un communiqué de presse diffusé jeudi.

Une assemblée générale prévue le 19 février devra entériner cette décision. Deux tiers des votants devront l'accepter pour qu'elle devienne réalité.

Un avenir avec le PLR?

«L'analyse des derniers mois a montré que la coopération actuelle aux niveaux cantonal et national avec Le Centre ne répond plus à ces exigences», précise le parti, allié historique du Centre du Haut-Valais et dont le poids politique se monte à 25% des votants et des sièges dans les conseils communaux, dans la partie germanophone du canton. Il compte également sept députés au Grand Conseil.

Pour l'avenir, NEO dit vouloir «miser sur des partenariats d'égal à égal» Dans une interview accordée au Walliser Bote en décembre 2025, Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen, alors présidente démissionnaire du parti, avait laissé une porte ouverte à un rapprochement avec le PLR.

Les plus lus

Un hôtel sanctionné pour non-conformité aux normes incendie
Musk coupe l’Internet de l’armée de Poutine: le Kremlin ne rit pas
Trump annonce un rassemblement «pour consacrer l'Amérique à Dieu»
Combien gagne un capitaine de croisière? L'un d'entre eux se livre
«C'est comme ça» - Battu par Rogentin, Hintermann rentre à la maison
L'agresseur antisémite de Zurich était frappé d'une décision d'expulsion