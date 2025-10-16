Le comité derrière l'initiative pour un service citoyen a défendu son texte jeudi face à la presse, malgré des irrégularités qu'il a signalées lundi, prenant le risque de repousser le vote prévu le 30 novembre. Celui-ci promet d'être serré, selon un premier sondage.

Le conseiller aux Etats Charles Juillard (C/JU) (au centre) compte parmi les soutiens de l'initiative pour un service citoyen. ATS

Keystone-SDA ATS

Le service citoyen apporte «enfin une solution concrète» au manque d'effectifs au sein l'armée et de la protection civile, a fait valoir le comité composé de politiciens de gauche et de droite.

L'initiative «Pour une Suisse qui s'engage» veut que tous les jeunes, tous genres confondus, effectuent un service au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Les personnes qui n'en accomplissent aucun devront s'acquitter d'une taxe.

Catastrophes naturelles, guerres, cybercriminalité ont été citées comme des raisons de changer le système actuel «absurde» que gouvernement et parlement peinent à réformer. «Aujourd'hui, seul un jeune Suisse sur trois effectue un service, un cinquième s'engage dans l'armée», a déclaré le conseiller aux Etats Charles Juillard (C/JU).

Le service citoyen permet aussi de gommer des inégalités, selon la conseillère nationale Christine Badertscher (Vert-e-s/BE). L'accès à l'armée ouvre aux femmes des réseaux qui leur étaient jusqu'ici inaccessibles, a-t-elle expliqué.

Pas de libre choix total

Les femmes risquent cependant de ne pas avoir un libre choix total sur le type de service qu'elles effectueront, la priorité de l'initiative étant de pallier les carences au sein des effectifs. Le seul secteur où elles pourraient se retrouver obligées de servir est la protection civile, actuellement en sous-effectif, a déclaré Quentin Adler, membre du comité.

«Le fantasme sur une obligation des femmes à servir dans l'armée est non fondé, car l'effectif militaire actuel tient pour ce qu'il est», a-t-il assuré. Les initiants misent aussi sur un changement de fond au sein de l'armée, où les femmes ne seront plus l'exception et où les conditions leur seront plus favorables.

Doute sur la date du vote

Un doute a été jeté sur la date de la votation en début de semaine. Le comité exige des corrections dans le livret de vote de la Confédération et a déposé un recours. La votation, prévue le 30 novembre, pourrait donc être repoussée.

Les initiants ont indiqué n'avoir pour l'heure aucune nouvelle du Conseil d'Etat vaudois, auprès duquel le recours a été déposé. Celui-ci a jusqu'à dimanche pour réagir.

Alors qu'un sondage publié mercredi prédit un petit oui à l'initiative, est-ce que le comité ne se tire pas une balle dans le pied? Indépendamment du fait que ce recours dédommage ou non l'initiative, le droit d'être consulté avant d'être cité dans la brochure de vote doit être défendu, ont répondu les initiants.

Une étude publiée l'année dernière par Kampagnenforum montrait que le livret de vote était décisif dans l'issue d'un scrutin. Son contenu fait une différence de plus de 15 points de pourcentage sur le comportement de vote.