Thurgovie : la fontaine de la discorde qui a provoqué la démission d’une maire

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un village déchiré Thurgovie : la fontaine de la discorde qui a provoqué la démission d’une maire

Sven Ziegler

16.9.2025

À Bettwiesen, une fontaine de village longtemps négligée est devenue le cœur d’un conflit acharné. En jeu : des droits de propriété, la protection du patrimoine local et des luttes de pouvoir au sein même du conseil municipal.

La pierre d'achoppement : cette fontaine, au centre des discussions.
La pierre d'achoppement : cette fontaine, au centre des discussions.
Screenshot TVO

Sven Ziegler

16.09.2025, 15:53

16.09.2025, 20:10

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • La fontaine du village de Bettwiesen TG se trouve certes sur un terrain privé, mais elle a longtemps été traitée comme une propriété communale.
  • Une demande de déplacement a entraîné un refus, un arrêt des travaux et l'intervention de la protection des monuments.
  • La Cour suprême a récemment confirmé que le président de la commune Marcolin n'avait pas commis d'atteinte à l'honneur punissable.
Montre plus

À Bettwiesen, une simple fontaine divise depuis des années — au point de devenir une affaire d’État local. Comme le rapportent les Wiler Nachrichten, la fontaine est située sur la propriété d’Andreas et Franziska Pustiasi. En 2022, Andreas Pustiasi a demandé son déplacement, estimant que l’ouvrage obstruait de manière significative la vue sur la rue principale.

«Lors des manœuvres, on se retrouve presque à monter sur la fontaine à plusieurs reprises», a-t-il également déclaré à la chaîne régionale TVO. Une situation qui, selon lui, met non seulement sa propre vie en danger, mais aussi celle des autres usagers de la route.

La question de la propriété a semé la confusion dès le départ. Pendant des années, la commune a considéré la fontaine comme un bien culturel communal et en a assuré l’entretien. Mais il est apparu par la suite que, juridiquement, l’ouvrage appartenait au propriétaire du terrain — un cas typique relevant du principe d’accession.

Une conseillère municipale destituée de ses fonctions

Pustiasi a proposé de déplacer la fontaine, statues comprises, selon les règles de l’art, avec la commune prenant en charge les frais. Face au coût élevé, le conseil municipal a refusé. En réponse, un arrêt des travaux a été prononcé et l’ouvrage a été placé sous protection superprovisoire au titre des monuments historiques. Une expertise externe a par ailleurs confirmé ce statut de protection.

L’affaire a pris une tournure particulièrement explosive en raison du rôle de Franziska Pustiasi, vice-présidente du conseil municipal jusqu’en mars 2025. Bien qu’elle se soit systématiquement retirée lors des délibérations, le président de la commune, Patrick Marcolin, a dénoncé un «conflit de rôles» et évoqué une «perte de confiance» au sein du conseil, rapporte la Thurgauer Zeitung.

Pustiasi a été démis de ses fonctions et a également démissionné du conseil municipal en juin 2025. «J’étais tout simplement sous le choc», avait-elle confié à l’époque.

La demande d'Andreas Pustiasi a provoqué un tollé.
La demande d'Andreas Pustiasi a provoqué un tollé.
Screenshot TVO

Le couple Pustiasi a par ailleurs déposé des plaintes pénales contre la secrétaire communale, l’accusant de diffamation et de calomnie, suite à des désaccords sur le procès-verbal d’une réunion fin 2024. Cependant, cette confrontation n’a pas permis à la famille d’obtenir gain de cause.

L'affaire s'est à présent enrichie d'un nouveau chapitre, comme l'écrit encore le "Thurgauer Zeitung". Le 21 août, la Cour suprême de Thurgovie a rejeté un recours contre la décision du ministère public de Frauenfeld. Elle a conclu que le président de la commune, Patrick Marcolin, n’avait pas tenu de propos susceptibles d’être sanctionnés.

Dans un communiqué, la commune a indiqué qu’elle «prenait acte» de la décision et considérait la procédure comme «close». Il appartient désormais à la famille Pustiasi de saisir le Tribunal fédéral si elle souhaite poursuivre.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs
Pérou: 1400 touristes ont été évacués du Machu Picchu
«On peut entendre leurs cris» : Israël lance un assaut terrestre majeur sur Gaza-ville
Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
«Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»
Thurgovie : la fontaine de la discorde qui a provoqué la démission d’une maire