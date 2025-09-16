Thurgovie : la fontaine de la discorde qui a provoqué la démission d’une maire

À Bettwiesen, une fontaine de village longtemps négligée est devenue le cœur d’un conflit acharné. En jeu : des droits de propriété, la protection du patrimoine local et des luttes de pouvoir au sein même du conseil municipal.

La pierre d'achoppement : cette fontaine, au centre des discussions. Screenshot TVO

À Bettwiesen, une simple fontaine divise depuis des années — au point de devenir une affaire d’État local. Comme le rapportent les Wiler Nachrichten, la fontaine est située sur la propriété d’Andreas et Franziska Pustiasi. En 2022, Andreas Pustiasi a demandé son déplacement, estimant que l’ouvrage obstruait de manière significative la vue sur la rue principale.

«Lors des manœuvres, on se retrouve presque à monter sur la fontaine à plusieurs reprises», a-t-il également déclaré à la chaîne régionale TVO. Une situation qui, selon lui, met non seulement sa propre vie en danger, mais aussi celle des autres usagers de la route.

La question de la propriété a semé la confusion dès le départ. Pendant des années, la commune a considéré la fontaine comme un bien culturel communal et en a assuré l’entretien. Mais il est apparu par la suite que, juridiquement, l’ouvrage appartenait au propriétaire du terrain — un cas typique relevant du principe d’accession.

Une conseillère municipale destituée de ses fonctions

Pustiasi a proposé de déplacer la fontaine, statues comprises, selon les règles de l’art, avec la commune prenant en charge les frais. Face au coût élevé, le conseil municipal a refusé. En réponse, un arrêt des travaux a été prononcé et l’ouvrage a été placé sous protection superprovisoire au titre des monuments historiques. Une expertise externe a par ailleurs confirmé ce statut de protection.

L’affaire a pris une tournure particulièrement explosive en raison du rôle de Franziska Pustiasi, vice-présidente du conseil municipal jusqu’en mars 2025. Bien qu’elle se soit systématiquement retirée lors des délibérations, le président de la commune, Patrick Marcolin, a dénoncé un «conflit de rôles» et évoqué une «perte de confiance» au sein du conseil, rapporte la Thurgauer Zeitung.

Pustiasi a été démis de ses fonctions et a également démissionné du conseil municipal en juin 2025. «J’étais tout simplement sous le choc», avait-elle confié à l’époque.

La demande d'Andreas Pustiasi a provoqué un tollé. Screenshot TVO

Le couple Pustiasi a par ailleurs déposé des plaintes pénales contre la secrétaire communale, l’accusant de diffamation et de calomnie, suite à des désaccords sur le procès-verbal d’une réunion fin 2024. Cependant, cette confrontation n’a pas permis à la famille d’obtenir gain de cause.

L'affaire s'est à présent enrichie d'un nouveau chapitre, comme l'écrit encore le "Thurgauer Zeitung". Le 21 août, la Cour suprême de Thurgovie a rejeté un recours contre la décision du ministère public de Frauenfeld. Elle a conclu que le président de la commune, Patrick Marcolin, n’avait pas tenu de propos susceptibles d’être sanctionnés.

Dans un communiqué, la commune a indiqué qu’elle «prenait acte» de la décision et considérait la procédure comme «close». Il appartient désormais à la famille Pustiasi de saisir le Tribunal fédéral si elle souhaite poursuivre.

