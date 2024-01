Le Conseil d'Etat fribourgeois appelle les citoyens à soutenir le 3 mars la participation de 60 millions de francs de l'Etat à l'augmentation du capital-actions des Transports publics fribourgeois (TPF). Il s'agit de faciliter le financement des investissements.

Les Transports publics fribourgeois doivent pouvoir renforcer leur engagement en faveur de la mobilité durable et réaliser des investissements importants dans ce domaine (archives). sda

«Il en va de l'amélioration du service ces prochaines années», a indiqué mercredi devant la presse le conseiller d'Etat Jean-François Steiert, en charge de la mobilité et de l'environnement. Et les TPF en sont l'acteur principal dans le canton, eux qui prévoient d'investir plus de 580 millions de francs pour renforcer leur offre.

Le montant doit servir à rendre les prestations «encore plus propres et respectueuses de l’environnement». Les TPF souhaitent par exemple, à la demande des pouvoirs publics, décarboner leur flotte de bus en remplaçant les bus locaux et régionaux qui fonctionnent à l’énergie fossile par des véhicules plus propres et moins bruyants.

Urgence climatique

«Plus propre, plus vite, plus avantageux, avec une offre étoffée», a résumé son collègue au gouvernement Didier Castella, en charge des institutions et président du conseil d'administration des TPF. Il est également prévu d’aménager de nouvelles gares routières et des parcs relais ainsi que de remplacer les anciennes rames de train.

Les transports publics jouent un rôle important dans la réduction des émissions de CO2, ont rappelé les ministres. «Un élément-clé dans la lutte contre le changement climatique», a précisé Jean-François Steiert. Le canton les encourage donc, tant dans les espaces urbains que dans les régions plus périphériques.

C'est pourquoi le canton compte utiliser 60 millions de francs de sa fortune. Pour l'heure, il n'y a pas d'opposition organisée au décret voté en octobre par les députés par 83 voix contre 13 et une abstention. L'Etat de Fribourg est actionnaire des TPF à 75,1%. Le capital-actions se monte actuellement à 17,5 millions.

Financement favorable

En cas de oui le 3 mars, la Ville de Fribourg participera à hauteur de 12,5 millions de francs à la recapitalisation, alors que les CFF dépenseront 3,8 millions. Fort de l'apport, les TPF, qui ont transporté un nombre record de 37,5 millions de passagers en 2023, verront leur capacité financière «nettement renforcée».

Concrètement, la compagnie aura besoin de moins de crédits de la part des bailleurs de fonds. «Et les crédits leur seront accordés à des conditions plus avantageuses», a détaillé Jean-François Steiert. Du coup, les TPF, par prolongement les collectivités publiques, devront payer moins d'intérêts, en des temps où ceux-ci grimpent.

«Les moyens ainsi économisés pourront être utilisés pour améliorer l’offre», a ajouté Didier Castella. La proposition de financement rend donc le développement souhaité des transports publics «plus simple, plus rapide et moins cher» dans un canton où la part modale de la voiture compte parmi les plus élevées de Suisse.

lp, ats