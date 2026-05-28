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Fribourg Le Conseil d'Etat présente son budget 2026 «bis»

ATS

28.5.2026 - 09:01

L’Etat de Fribourg affiche un budget 2026 bis avec un excédent de 0,3 million de francs. Après le rejet de la LAFE le 26 avril, la copie n’intègre que les mesures du programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE) relevant de la compétence du Conseil d’Etat.

Le grand argentier fribourgeois Jean-Pierre Siggen, au premier plan, a détaillé le budget 2026 bis, après le référendum perdu concernant la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) (archives).
Le grand argentier fribourgeois Jean-Pierre Siggen, au premier plan, a détaillé le budget 2026 bis, après le référendum perdu concernant la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 09:01

28.05.2026, 10:10

Le document a été dévoilé jeudi à Fribourg, huit mois après une première mouture retirée après le lancement par la gauche et les syndicats d'un référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). L'exercice en cours a commencé du coup sans budget.

La nouvelle version est marquée par le report de certaines dépenses et une évaluation des revenus fiscaux fondée sur les comptes 2025. Ce qui contribue au respect de l’exigence constitutionnelle de l’équilibre. Les mesures du PAFE seront appliquées dès cette année, malgré les critiques des référendaires.

La non-indexation des salaires du personnel s’applique de fait. Quant à la non-compensation de la progression à froid, soit l'absence d'adaptation des barèmes d'impôt à l'inflation, elle n’est pas non plus rétroactive.

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