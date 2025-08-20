  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votations Le Conseil d'Etat genevois s'oppose aux deux lois «corsets»

ATS

20.8.2025 - 17:30

Le Conseil d'Etat genevois s'oppose aux deux lois «corsets», qui visent à contrôler les dépenses de l'Etat de Genève en cas de budget déficitaire. Le gouvernement estime que ces lois, soumises à votation le 28 septembre, créeraient plus de problèmes qu'elles n'en résouderaient.

Le président du Conseil d'Etat genevois Thierry Apothéloz estime que les lois "corsets" priveront l'exécutif de sa marge de manoeuvre lors de l'élaboration du budget (archives).
Le président du Conseil d'Etat genevois Thierry Apothéloz estime que les lois "corsets" priveront l'exécutif de sa marge de manoeuvre lors de l'élaboration du budget (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 17:30

Ces lois s'appuient sur le budget de l'Etat qui est estimatif et non sur les comptes, a fait remarquer mercredi devant les médias le président du Conseil d'Etat genevois Thierry Apothéloz. Le magistrat a aussi critiqué le caractère automatique de ces lois qui priverait l'exécutif de sa marge de manoeuvre lors de l'élaboration du budget.

M. Apothéloz a également rappelé que la majorité du budget de l'Etat était composée de charges contraintes ou mécaniques. Toute nouvelle prestation devrait être compensée par des coupes ailleurs. Le gouvernement a pris l'exemple d'un investissement dans la santé ou la sécurité qui se traduirait par une réduction de moyens de l'école.

La première loi dite «corset» limite l'augmentation des dépenses de fonctionnement à la croissance démographique lors de budgets déficitaires. La deuxième loi interdit toute création de postes permanents dans les mêmes circonstances, sauf pour le personnel enseignant.

Les plus lus

Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!
«Avant, je n'avais pas d'amis; j'étais la femme d'un homme»
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté
Massacre à la tronçonneuse: un mystérieux individu sévit dans un village soleurois
Il filmait ses collègues en cachette: le verdict est tombé