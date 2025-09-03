  1. Clients Privés
Genève Le Conseil d'État favorable à une meilleure gestion des absences des fonctionnaires

ATS

3.9.2025 - 17:53

Le Conseil d'Etat genevois veut mieux gérer les absences des fonctionnaires. Il a adopté mercredi une modification de la loi sur le personnel de l'Etat qui vise à améliorer la protection des collaborateurs malades ou accidentés mais aussi celle des personnes qui travaillent. La balle est dans le camp du Parlement.

La conseillère d'Etat Nathalie Fontanet a présenté mercredi un projet de modification de la loi sur le personnel de l'Etat qui vise à améliorer la protection des collaborateurs malades ou accidentés mais aussi celle des personnes qui travaillent (archives).
La conseillère d'Etat Nathalie Fontanet a présenté mercredi un projet de modification de la loi sur le personnel de l'Etat qui vise à améliorer la protection des collaborateurs malades ou accidentés mais aussi celle des personnes qui travaillent (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 17:53

«Les absences sont problématiques pour l'employeur public, à qui elles coûtent plus de 100 millions de francs par an, et pour les équipes, pour lesquelles elles représentent une charge de travail supplémentaire», a relevé devant les médias la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet, en charge des Finances. Le plan d'action déployé depuis 2022 a toutefois permis de réduire le taux d'absence de 9% en deux ans.

Ce nouveau projet de loi doit permettre aux services publics de mieux fonctionner et de protéger les équipes en place, a souligné la grande argentière. Il fait suite au refus par le Grand Conseil, en novembre 2023, d'un projet de loi socialiste visant à garantir le traitement des employés malades ou accidentés. L'exécutif, qui n'en voulait pas non plus, a alors lancé une procédure de consultation auprès des employeurs de l'Etat, des syndicats et des partis.

Le projet du gouvernement améliore la couverture des membres du personnel la première année de travail avec une garantie de salaire pouvant aller jusqu'à 730 jours et interdit leur licenciement pendant la même période. Les absences pour des raisons médicales liées à la grossesse ne sont toutefois pas décomptées de ces 730 jours. Inexistant actuellement, le principe de réinsertion est introduit dans la loi.

Les intérêts des employeurs publics sont aussi pris en compte. Le projet de loi prévoit la fin automatique des rapports de service après 730 jours d'absence. Sauf en cas de maladie professionnelle, le salaire est réduit de 10% dès la deuxième année d'incapacité. Couplée à la possibilité de l'employeur de conclure une assurance perte de gain complémentaire, cette mesure doit permettre de financer du personnel temporaire.

