Le Conseil d'Etat vaudois devra «prioriser» ses projets, a-t-il prévenu jeudi en faisant le point à mi-législature. En cause: un contexte financier «dégradé», qui pourrait l'être encore plus si l'initiative fiscale dite des 12% est acceptée par le peuple.

Le Conseil d'Etat vaudois au complet a présenté jeudi son bilan et ses perspectives à mi-législature. ATS

Keystone-SDA, gsi, ats ATS

Se relayant devant la presse, les sept ministres ont tiré un bilan après deux ans et demi d'exercice et présenté leurs priorités jusqu'en 2027. Des défis qu'il s'agira de relever dans un cadre financier «contraint» et «détérioré», lequel nécessitera de «faire des choix» et «d'ajuster nos actions», ont-ils dit. Quels choix Le Conseil d'Etat ne le sait pas encore, expliquant notamment qu'il fallait attendre la publication des comptes 2024.

Une chose est certaine, la situation est «fragile» et l'intiative des milieux patronaux, qui exige une baisse d'impôt de 12% (revenu et fortune), apparaît comme une épée de Damoclès. Le Conseil d'Etat s'y opposera «fermement» et militera pour son contre-projet (baisse cumulée de 7% sur le revenu d'ici 2027). La date du scrutin n'est pas encore connue.