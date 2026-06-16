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Défense Le Conseil des Etats approuve 3,4 milliards pour l'armée

ATS

16.6.2026 - 11:06

Le Conseil des Etats a validé mardi 394 millions de francs supplémentaires pour les avions de combat F-35. Au total, il a accepté 3,4 milliards de francs dans le cadre du message sur l'armée 2026.

Parmi l'enveloppe validée par le Conseil des Etats figure un crédit supplémentaire de 394 millions de francs pour les F-35 (image d'illustration).
Parmi l'enveloppe validée par le Conseil des Etats figure un crédit supplémentaire de 394 millions de francs pour les F-35 (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 11:06

16.06.2026, 11:16

Le Conseil fédéral met la priorité sur l'extension de la défense sol-air, la protection contre les mini-drones et le cyberespace.

Au vu de l'aggravation de la situation sécuritaire, il est indispensable d'augmenter la capacité de défense de l'armée et de renforcer la défense contre les menaces les plus probables, soit les attaques à distance et les conflits hybrides, a souligné Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL) pour la commission.

Tout en reconnaissant que la situation n'est pas satisfaisante, il a défendu le supplément pour les avions de combat. Ce crédit est nécessaire pour permettre à la Suisse d'acquérir au moins 30 F-35. Il s'agit d'exploiter pleinement le volume de financement approuvé par le peuple suisse pour l'acquisition d'avions de combat, a expliqué le Glaronais.

La plupart de la gauche s'est opposée à ce supplément. Les incertitudes liées à leur acquisition restent importantes, a rappelé Franziska Roth (PS/SO). Et d'estimer que les moyens seraient plus utiles ailleurs.

Le National doit encore se prononcer.

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