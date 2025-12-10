Le Conseil des Etats est monté au créneau mercredi pour défendre les fonds alloués aux ONG et à l'égalité dans le budget 2026. Il s'est opposé aux coupes décidées par le National ces derniers jours.

Le Conseil des Etats a opté pour un compromis proposé par Pascal Broulis (PLR/VD): 300 millions de francs doivent être prévus pour les organisations multilatérales (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le Conseil national voulait effectuer une coupe de près de 30 millions dans le budget prévu pour les organisations internationales. Il passerait dans ce cas de 305,6 millions à 277,4 millions.

Le Conseil des Etats a opté pour un compromis proposé par Pascal Broulis (PLR/VD): 300 millions doivent être prévus pour les organisations multilatérales. «Il en va de la crédibilité de la Suisse», a-t-il déclaré. La coupe de 10% voulue par le National entraînerait des restructurations, selon lui.

Le CICR, le Programme alimentaire mondial et l'Unicef comptent parmi les 24 organisations qui bénéficient de ces fonds. Baptiste Hurni (PS/NE) voulait maintenir le montant prévu par le Conseil fédéral. Il n'a pas été suivi.

Pas d'économies dans l'égalité

Les sénateurs ont également défendu les fonds pour le Bureau fédéral de l'égalité. Suffisamment d'argent doit être à disposition notamment en prévision du numéro d'urgence pour les victimes de violences de genre dont la mise en service est planifiée pour mai prochain, a avancé Marianne Maret (C/VS).

Il n'est effectivement pas «juste» de faire des économies à cet endroit, a déclaré la ministre des finances Karin Keller-Sutter.

Plusieurs centaines personnes se sont rassemblées mardi soir sur la Place fédérale après que le National a décidé d'une coupe d'un million dans le fonds prévu pour les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes.Cette année, 27 féminicides ont déjà été commis en Suisse.

Le Conseil des Etats a en revanche refusé d'augmenter le budget alloué au service antipoison Tox Info, en difficulté financière. Il a en outre décidé de maintenir les fonds prévus pour les ressources de plusieurs départements. Le National voulait les diviser par deux.

Le dossier repart au Conseil national.