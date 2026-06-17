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Suisse Le Conseil des Etats veut accélérer les procédures d’asile

ATS

17.6.2026 - 12:31

La Suisse doit accélérer les procédures d'asile afin de réduire le nombre de cas en suspens. Le Conseil des Etats a accepté mercredi par 27 voix contre 12 une motion de Benedikt Würth (Centre/SG). Le National doit encore confirmer.

Le ministre de la Justice Beat Jans a fait face jeudi à une avalanche de critiques sur sa politique en matière d'asile (archives).
Le ministre de la Justice Beat Jans a fait face jeudi à une avalanche de critiques sur sa politique en matière d'asile (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 12:31

17.06.2026, 13:02

Selon le St-Gallois, il y avait plus de 20'000 procédures pendantes fin avril 2026 (15'621 pour le statut N et 4634 pour le statut S). Ce chiffre est relativement constant depuis deux ans. Cela entraîne une lourde charge de travail pour l'Etat et des coûts qui se montent à plusieurs centaines de millions de francs.

Benedikt Würth aimerait davantage d'actes plutôt que des stratégies sur lesquelles le Parlement n'a aucune prise. Si l'on veut enfin mettre en oeuvre des mesures pour accélérer les procédures, cela devrait se concrétiser dans une grande révision de la loi sur l'asile, selon le St-Gallois.

Une motion charge déjà le Conseil fédéral de soumettre un train de mesures pour accélérer la procédure d'asile. La motion Würth demande une mise en œuvre urgente de ces exigences. Mais elle demande surtout de suspendre la Stratégie Asile 2027, élaborée par la Confédération, les cantons, les communes et les villes.

Cette proposition risque d'entraver les travaux en cours entre la Confédération et les cantons ainsi que les travaux en cours, a cependant relevé pour la commission Heidi Z'Graggen (Centre/UR). La stratégie vient d'être adoptée, le 28 novembre dernier.

Important pour les villes

Les communes ont pu faire entendre leur voix, a renchéri Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL). Accepter la motion sonnerait comme un discrédit pour ce qui a déjà été fait. Elle ralentirait même la stratégie qui a été choisie, a renchéri le conseiller fédéral Beat Jans.

Or cette stratégie est importante pour les villes et les communes qui sont les premières à en ligne en cas d'afflux de réfugiés comme en 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine. En vain.

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